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Beşiktaş'tan yerli sürprizi! İngilizlerle transfer pazarlığı

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Bu anlamda siyah beyazlılarda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Beşiktaş son olarak bir dönem Galatasaray formasını terleten o futbolcu için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan yerli sürprizi! İngilizlerle transfer pazarlığı

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Sezonu üçüncü sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan yerli sürprizi! İngilizlerle transfer pazarlığı

Siyah-beyazlılarda öncelikli hedef bonservis bedeli ödemeden ya da düşük rakamlarla transferleri gerçekleştirmek. Aynı zamanda 8+3 yabancı kuralını da göz önünde bulunduran yönetim ve teknik direktör Güneş, yerli rotasyonunu da genişletmek istiyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan yerli sürprizi! İngilizlerle transfer pazarlığı

Bugüne kadar birçok oyuncu ve kulübüyle temasa geçen Beşiktaş'ın listesine son dahil olan isim ise Halil Dervişoğlu oldu.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan yerli sürprizi! İngilizlerle transfer pazarlığı

BONSERVİSSİZ GÖNDERMİYORLAR

Türkiye'de en son 2021-22 sezonunda G.Saray'da top koşturan milli futbolcuyla ilk görüşmelerini gerçekleştiren yönetim, 23 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşma sağladı. Ancak Halil Dervişoğlu'nun kulübü Brentford'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan yerli sürprizi! İngilizlerle transfer pazarlığı

Siyah-beyazlılar, Halil transferini bonservis bedeli ödemeden bitirmek isterken, Brentford kulütbü ise mukavelesi gelecek yıl sona erecek Halil Dervişoğlu'ndan az da olsa bir gelir elde etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan yerli sürprizi! İngilizlerle transfer pazarlığı

Beşiktaş bu transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacak.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan yerli sürprizi! İngilizlerle transfer pazarlığı

Profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 180 resmi maça çıkan Halil, bu periyotta 56 gol atarken, 31 de asist yaptı ve toplamda 87 gole direkt olarak katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan yerli sürprizi! İngilizlerle transfer pazarlığı

23 yaşındaki yıldız G.Saray'da 45 maçta 8 gol atarken, 3 de gol pası verdi. Genç oyuncu A Milli Takım formasıyla da 15 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

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