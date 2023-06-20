Beşiktaş'tan yerli sürprizi! İngilizlerle transfer pazarlığı

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Sezonu üçüncü sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Sezonu üçüncü sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.
Siyah-beyazlılarda öncelikli hedef bonservis bedeli ödemeden ya da düşük rakamlarla transferleri gerçekleştirmek. Aynı zamanda 8+3 yabancı kuralını da göz önünde bulunduran yönetim ve teknik direktör Güneş, yerli rotasyonunu da genişletmek istiyor.
Bugüne kadar birçok oyuncu ve kulübüyle temasa geçen Beşiktaş'ın listesine son dahil olan isim ise Halil Dervişoğlu oldu.
BONSERVİSSİZ GÖNDERMİYORLAR
Türkiye'de en son 2021-22 sezonunda G.Saray'da top koşturan milli futbolcuyla ilk görüşmelerini gerçekleştiren yönetim, 23 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşma sağladı. Ancak Halil Dervişoğlu'nun kulübü Brentford'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Siyah-beyazlılar, Halil transferini bonservis bedeli ödemeden bitirmek isterken, Brentford kulütbü ise mukavelesi gelecek yıl sona erecek Halil Dervişoğlu'ndan az da olsa bir gelir elde etmek istiyor.
Beşiktaş bu transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacak.
Profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 180 resmi maça çıkan Halil, bu periyotta 56 gol atarken, 31 de asist yaptı ve toplamda 87 gole direkt olarak katkı sağladı.
23 yaşındaki yıldız G.Saray'da 45 maçta 8 gol atarken, 3 de gol pası verdi. Genç oyuncu A Milli Takım formasıyla da 15 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırdı.