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Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar mücadeleden 5-2'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Kasımpaşa - Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 09:18
Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU – BİTSE DE GİTSEK

Kümede kalan takımların top oynamaya niyeti yok. Bırakın maçlardaki iddiayı bu takımlarda oynayan futbolcular antrenmanları bile zor yaparlar. Beşiktaş'ın ikincilik iddiası var. Onun için asılıyor, çünkü onların bir hedefi var. Bu hafta tamam bütün maçlar aynı gün, bir tek Galatasaray-Fenerbahçe ertesi gün. Gelecek hafta hepsini aynı güne koyarsanız topçular da rahatlar, seyredenler de basın mensupları da. Beşiktaş rahat rahat oynadı, rahat rahat kazandı. Çünkü karşısında oynayan Kasımpaşa ligi bitirmiş. Düşünün düşme hattında olsa bu maç nasıl olurdu. Ama maalesef. İşte Alman Ligi'ni seyrediyorsunuz, orta sıralardaki Mainz şampiyonluğa giden Dortmund'un yolunu kesti, Bayern Münih şampiyon oldu. Bizde bu 25-30 senede bir oluyor. Aboubakar geldikten sonra Beşiktaş toparlandı. Siyah-beyazlılar gol atıyorlar. Ama seneye bu defans anlayışıyla oynarlarsa çok gol yerler. Şu anda yediklerinden fazlasını atıyorlar. Ama gelecek sezon her şey farklı olacaktır.

Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bakıyorsunuz Trabzon'da seyirci az, Kasımpaşa'da seyirci az Ümraniye'de yok gibi. İşin enteresanı bu sene bir İstanbul takımı daha olursa buyrun seneye İstanbul Ligi'ne. Seyircisi olan takımlar ligde yoklar Seyircisiz takımlar belediyelerin de desteğini alarak yukarı geliyorlar. Ama tat vermiyorlar. Bakalım seneye bu lig nasıl olacak. Zaten topal bir ligde oynuyoruz. Maalesef planlamalar da rezalet. Aynen bu sen finalde olduğu gibi. Salı-çarşamba maçlar koymuşlar. Federasyonun bu, futbolun bu, seyircin de bu. Çok da fazla bir şey beklemek hakkın değil. İnsan bu yazıyı yazmakta bile zorlanıyor. Düşünün 6 tane gol var. Yazıyı yazarken maç 4-2. Dakika 92 Maçı yazmakta zorlanıyorsunuz. Beşiktaşlı futbolcular biraz kıpırdıyorlar, Kasımpaşalı futbolcular bitse de gitsek diyorlar. Aynen bizim gibi basın mensupları da bitse de gitsek diyor.

Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – HARİKA ÖTESİ

Beşiktaş dün kağıt üzerinde zor bir deplasmana çıktı. Ama kağıt üzerindeki zor maçı öyle bir futbolla kolaylaştırdı ki; çok rahat bir galibiyete imza atarak taraftarlarına güzel bir resital sundu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş; Redmond, Ghezzal, Saiss, Colley'i kadro dışına bırakıp Necip, Muleka, Welinton'u tercih etmesinin en önemli nedeni; Beşiktaş formasının büyüklüğünü göstermesiydi. Dün sahada Beşiktaş forması vardı. Yıldız oyuncuların yokluğunda Beşiktaş takım olarak harika ötesi bir performans ortaya koydu. Gedson Fernandes atılan gollerde başrolü oynarken maçın yıldızıydı. Aboubakar-Cenk uyumu müthişti. Bu adamlar sanki birbirlerinin ruh ikizi... Hele hele Cenk'in müthiş enerjisine şapkamı çıkarıyorum.


Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş hücumda o kadar iyi ki, takımın atağa çıkışıyla gol sevinci yaşaması birkaç saniye sürüyor. Tabii ki bu hızlı gol organizasyonunda Gedson'un yanı sıra bu sezonun yıldızlarından biri olan Salih Uçan'ın da imzası var. Rosier ve Masuaku kanat uçuşlarını sağlarken dün beni çok sevindiren Muleka'nın performansı oldu. Belli ki; Şenol Güneş onu da parlatacak. Evlat Necip dün yine dört dörtlüktü. Beşiktaş 3 farklı öne geçtikten sonra Kasımpaşa'nın kıpırdanışı maça ayrı bir renk kattı. Kalesinde Mert Günok yine yıldızlaşırken tecrübeli yıldızın yediği gollerin de seyir zevki yüksekti. Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanırken Beşiktaş da ligin şu anda iyi takımı olma özelliğini sürdürüyor. Bu takımın şampiyon olamamasının en büyük nedeni Şenol Güneş'le sezona başlanılmamasıdır. Dünkü maçın kapanışını Atiba'nın yapması çok anlamlıydı. Cesur Yürek Atiba unutulmayacak. Heykeli mutlaka dikilmeli...

Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR – LESTEN ELMASI

Günümüz futbolunda ayağı iyi bir kaleci, uzunu, kısayı iyi oynayan kontrollü bir stoper ve hareketli olduğu kadar bitiriciliği de olan bir santrfor çok önemli...
Tüm bunlar arasındaki bağlantıyı kuran, dinamik, mücadeleci, hırslı, istekli, takımı öne iten, gol atan, asist yapan ön libero ise adeta Letseng Elması, Bahia Zümrütü, Chaiyo Yakutu gibi bir şey. Paha biçilemez kıymeti var. Gedson Fernandes de bu kadar kıymetli, özel bir oyuncu...
Dolayısıyla yeni sezonda Mert Günok, Coley ve Aboubakar ile birlikte Kartal'ın en değerli hazinelerinden biri de Gedson olacak. İnce dediğimiz bacakları adeta çelikten; düşmüyor, düşürülemiyor, vites yükseltti mi durdurulması imkansız hale geliyor... Yürekli, savaşçı, bildiğin son Mohikan.

Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Ligin havası sönmesine rağmen Beşiktaş ve Kasımpaşa takımları iyi bir mücadele ortaya koydular. Son haftalarda güçlü-zayıf rakip ayrımı yapmadan, üç ya da dört gol atan siyah-beyazlılar Paşa'ya da aynı tarifeyi uyguladılar, çok daha farklı da olabilirdi.
Atılan gollerin tamamı harikaydı.
Gedson'un golü öncesi Cenk ve Aboubakar'ın yaptıkları, Cenk'in golünde Aboubakar'ın şık asisti, Cenk'in asistinde Aboubakar'ın klas vuruşu, Donk ve Aytaç'ın jeneriklik şutları... Güzel goller izledik vesselam.
Sonradan giren Tayfur'un, daha maça bile ısınmadan attığı golü de ayrıca alkışlıyorum, Gedson'un milimetrik pası, Tayfur'un araya yaptığı koşu, dönüşü, vuruşu, hepsi 10 numara, beş yıldızdı. Biliyorum, Beşiktaşlılar her maç sonrasında olduğu gibi dün de Valerien İsmael'le boşa geçen günlere isyan ettiler...
Ahh... Ahh, dediler; Şenol Güneş'le başlasaydık şu lige...
Keşke!

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