Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bakıyorsunuz Trabzon'da seyirci az, Kasımpaşa'da seyirci az Ümraniye'de yok gibi. İşin enteresanı bu sene bir İstanbul takımı daha olursa buyrun seneye İstanbul Ligi'ne. Seyircisi olan takımlar ligde yoklar Seyircisiz takımlar belediyelerin de desteğini alarak yukarı geliyorlar. Ama tat vermiyorlar. Bakalım seneye bu lig nasıl olacak. Zaten topal bir ligde oynuyoruz. Maalesef planlamalar da rezalet. Aynen bu sen finalde olduğu gibi. Salı-çarşamba maçlar koymuşlar. Federasyonun bu, futbolun bu, seyircin de bu. Çok da fazla bir şey beklemek hakkın değil. İnsan bu yazıyı yazmakta bile zorlanıyor. Düşünün 6 tane gol var. Yazıyı yazarken maç 4-2. Dakika 92 Maçı yazmakta zorlanıyorsunuz. Beşiktaşlı futbolcular biraz kıpırdıyorlar, Kasımpaşalı futbolcular bitse de gitsek diyorlar. Aynen bizim gibi basın mensupları da bitse de gitsek diyor.