Kasımpaşa - Beşiktaş maçı sonrası Cenk Tosun: İkincilik şansımızı kovalayacağız

Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, Kasımpaşa karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Deneyimli futbolcu, "Çok yoruldum, Beşiktaş için elimden geleni yaptım. İki gol daha atabilirdim. Takım olarak iyi oynadık, daha fazla gol atabilirdik. Çok pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Beş golle kazanmak mutlu etti. İyi dinlenip, çarşamba günkü maça hazırlanacağız. İkincilik şansımız var, onu kovalayacağız." dedi.

Cenk Tosun, sözlerini, "Biraz daha süre olsa, ne olurdu... Bunu söylemek kolay değil. Belki farklı olurdu, belki olmazdı. Bunu söylemek zor. Son haftalarda yükselen form grafiğimiz var. Takım arkadaşlarımı kutlarım, lig bitiyor ama hala herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor. Atiba'yı da golü nedeniyle kutlarım." diye tamamladı