Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan görülmemiş karar! Şampiyonluk kutlaması yapılacak

Beşiktaş'tan görülmemiş karar! Şampiyonluk kutlaması yapılacak

Son dakika Beşiktaş haberleri: Teknik direktör Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle birlikte yükselen bir grafik sergileyen Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor ile ilgili alınan kararı değiştirmemesi sonrası sürpriz bir karar aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 10:56
Beşiktaş'tan görülmemiş karar! Şampiyonluk kutlaması yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un rakiplerine 3'er puan verilmesi kararına ilk günden itibaren tepki gösteren Beşiktaş Kulübü, konuyla ilgili iki önemli hamle daha yapma kararı aldı.

Beşiktaş'tan görülmemiş karar! Şampiyonluk kutlaması yapılacak

Siyah beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, önceki gün yaptığı açıklamada, "Lig bittiğinde, mevcut şekilde tescil edilmemesini isteyeceğiz. Bununla ilgili resmi başvuruda bulunacağız" dedi ve bu konuda kesin kararlı olduklarını ifade etti.

Beşiktaş'tan görülmemiş karar! Şampiyonluk kutlaması yapılacak

Sonuna kadar konunun takipçisi olacaklarını ve UEFA ile FiFA'ya taşımaya kararlı olduklarını sık sık dile getiren Beşiktaş yöneticilerinin ikinci hamlesi de ortaya çıktı.

Beşiktaş'tan görülmemiş karar! Şampiyonluk kutlaması yapılacak

LİG BİTİMİNDE ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI YAPILACAK

Hürriyet'in haberine göre; siyah beyazlılar, lig bitiminde şampiyonluk kutlaması yapma kararı aldı.

Beşiktaş'tan görülmemiş karar! Şampiyonluk kutlaması yapılacak

"TFF doğru olanı yapıp Gaziantep ve Hatay'ın bütün maçlarını geçersiz saysaydı, ligin lideri bizdik. Üstelik hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye ikili averajda üstün olduğumuz için şampiyon biz olacaktık" diyen siyah beyazlılar, lig bitiminde şampiyonluk kutlaması yapacaklarını açıkladılar.

son haftasında İstanbul'da oynanacak Konyaspor karşılaşmasının ardından yapılması bekleniyor.

Beşiktaş'tan görülmemiş karar! Şampiyonluk kutlaması yapılacak

Beşiktaş'ın özellikle ikinci yarıda sergilediği performansla ligin en iyi takımı olduğunu kanıtladığını ifade eden Beşiktaş yöneticileri, "Objektif düşünen herkes takımımızın şampiyonluğu hak ettiği görüşünde. Biz de oyuncularımızın ve teknik heyetimizin bu başarısını karşılıksız bırakmayıp şampiyonluk kutlaması yapacağız" diye konuştular. Siyah beyazlılar kutlamanın ne zaman ve ne şekilde olacağı konusunda henüz bilgi vermemekle birlikte, söz konusu organizasyonun sezonun

DİĞER
Son dakika haberi: Şenol Güneş tam 9 yıldızın biletini kesi! Beşiktaş'ta tarihi revizyon...
Mazhar Alanson'un 60 yaşındaki eşi Biricik Suden son haliyle gençleri cebinden çıkarıyor! Spora kendini adayan Suden'ın kasları olay
F.Bahçe'ye 72 milyon Euro'luk yıldız!
Arda'ya övgüler yağdırdı! "Zidane'e bağladı"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Saiss için istenen rakam belli oldu!
Beşiktaş'ın gözü Chelsea'nin yıldızında!
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye - Çekya maçı saat kaçta? Türkiye - Çekya maçı saat kaçta? 10:41
Osasuna - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? Osasuna - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? 10:18
Di Maria'dan G.Saraylıları üzecek haber! Di Maria'dan G.Saraylıları üzecek haber! 10:16
Mallorca - Valencia maçı saat kaçta? Mallorca - Valencia maçı saat kaçta? 10:15
Vissel Kobe Iniesta ile yollarını ayırdı Vissel Kobe Iniesta ile yollarını ayırdı 10:02
Jesus'tan futbolculara şok tepki! Direkt soyunma odasına gitti Jesus'tan futbolculara şok tepki! Direkt soyunma odasına gitti 09:49
Daha Eski
F.Bahçe'ye 72 milyon Euro'luk yıldız! F.Bahçe'ye 72 milyon Euro'luk yıldız! 09:48
Muslera uçakta çılgına döndü! Takım arkadaşlarına sinirlendi Muslera uçakta çılgına döndü! Takım arkadaşlarına sinirlendi 09:46
Manchester United - Chelsea maçı saat kaçta? Manchester United - Chelsea maçı saat kaçta? 09:39
Sakaryaspor Eyüpspor maçı saat kaçta? Sakaryaspor Eyüpspor maçı saat kaçta? 09:30
Bodrumspor - Göztepe maçı saat kaçta? Bodrumspor - Göztepe maçı saat kaçta? 09:21
Boey'den flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor Boey'den flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor 09:17