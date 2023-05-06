Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl'den Antalyaspor maçı sonrası dikkat çeken sözler! "İki tane hayalim var..."

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl'den Antalyaspor maçı sonrası dikkat çeken sözler! "İki tane hayalim var..."

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Siyah beyazlılarda oyuna sonradan giren Tayfur Bingöl, karşılaşma sonrası dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 21:54
Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl'den Antalyaspor maçı sonrası dikkat çeken sözler! "İki tane hayalim var..."

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl, Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Aboubakar'ın geldiğini gördüm, hemen bir çekme pozisyonuyla önüne bıraktım, o da gole çevirdim. 3 puanı aldık. Rakiplerin puan kaybetmesini bekliyoruz. Beşiktaş'ta hayalimi gerçekleştirdim. İki tane hayalim var; bu sene Beşiktaş'ın şampiyon olması, ikincisi de Hamilton'un F1'de şampiyon olması. Bu hayallerimi inşallah gerçekleştiririm"

"Birlik ve beraberlik çok arttı devre arası kamptan beri. Şenol Hoca geldikten sonra performansımız arttı. Seri yapmaya başladık, derbiyi kazandık. Antalya deplasmanı zor gözüküyordu, geldik, Antalya deplasmanını kazandık. Birlik beraberliğimiz çok iyi oluştu. Herkes birlik beraberlik içerisinde."

DİĞER
Azeri kızı Günel kendisini Ebru Gündeş ile aldatan Reza Zarrab'a geri mi döndü? O paylaşımlar gerçeği ele verdi!
Yörükler'den Başkan Erdoğan'a sevgi seli! 3 bin araçlık konvoyla karşıladılar
Nuri Şahin ve Cenk Tosun arasında gerginlik!
G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi kadrosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şenol Güneş'ten flaş hakem açıklaması!
Vincent Aboubakar: Israrla devam ediyoruz
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (6 Mayıs)
Başkan Erdoğan'dan küçük esnafa prim müjdesi!
Green Card başvuru sonuçları onay numarası nasıl öğrenilir?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş'ten flaş hakem açıklaması! Şenol Güneş'ten flaş hakem açıklaması! 21:40
Vincent Aboubakar: Israrla devam ediyoruz Vincent Aboubakar: Israrla devam ediyoruz 21:33
Bayern Münih zirve yarışında hata yapmadı! Bayern Münih zirve yarışında hata yapmadı! 21:32
Amir Hadziahmetovic: Oyunu domine ettik Amir Hadziahmetovic: Oyunu domine ettik 21:28
Salah attı! Liverpool kazandı Salah attı! Liverpool kazandı 21:26
Inter Roma'yı deplasmanda yıktı! Inter Roma'yı deplasmanda yıktı! 21:24
Daha Eski
Nuri Şahin ve Cenk Tosun arasında gerginlik! Nuri Şahin ve Cenk Tosun arasında gerginlik! 21:07
Beşiktaş Antalya'da kazandı! Beşiktaş Antalya'da kazandı! 20:58
Adana Demirspor - Alanyaspor maçı CANLI Adana Demirspor - Alanyaspor maçı CANLI 20:50
VAR sonrası kırmızı kart! İşte o anlar VAR sonrası kırmızı kart! İşte o anlar 20:49
Yıldız isme şok sözler! "Büyük takım topçusu değil" Yıldız isme şok sözler! "Büyük takım topçusu değil" 20:05
Harry Kane attı Tottenham kazandı! Harry Kane attı Tottenham kazandı! 19:38