Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl'den Antalyaspor maçı sonrası dikkat çeken sözler! "İki tane hayalim var..."

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl, Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Aboubakar'ın geldiğini gördüm, hemen bir çekme pozisyonuyla önüne bıraktım, o da gole çevirdim. 3 puanı aldık. Rakiplerin puan kaybetmesini bekliyoruz. Beşiktaş'ta hayalimi gerçekleştirdim. İki tane hayalim var; bu sene Beşiktaş'ın şampiyon olması, ikincisi de Hamilton'un F1'de şampiyon olması. Bu hayallerimi inşallah gerçekleştiririm"

"Birlik ve beraberlik çok arttı devre arası kamptan beri. Şenol Hoca geldikten sonra performansımız arttı. Seri yapmaya başladık, derbiyi kazandık. Antalya deplasmanı zor gözüküyordu, geldik, Antalya deplasmanını kazandık. Birlik beraberliğimiz çok iyi oluştu. Herkes birlik beraberlik içerisinde."