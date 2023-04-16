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Trabzonspor Beşiktaş derbi CANLI

Süper Lig'in 29. haftası dev bir maça sahne oluyor. Trabzonspor ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geliyor. Fırtına'nın ev sahipliğinde oynanan mücadelede iki takım da mutlak 3 puan için sahada. Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 20:50 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 21:00
Trabzonspor Beşiktaş derbi CANLI

Süper Lig'in 29. haftası dev bir maça sahne oluyor.

Trabzonspor ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geliyor.

Fırtına'nın ev sahipliğinde oynanan mücadelede iki takım da mutlak 3 puan için sahada.

Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ DERBİSİ İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Hüseyin, Denswil, Larsen, Peres, Siopis, Bakasetas, Markovic, Abdülkadir, Gomez

Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Saiss, Masuaku, Gedson, Salih, Ghezzal, Maxim, Redmond, Aboubakar

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ DERBİSİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı 16 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

YÖNETİMİN İLK DEV MAÇI

Trabzonspor'da , 25-26 Mart tarihlerinde göreve gelen Ertuğrul Doğan başkanlığı döneminde İstanbul'un üç büyüklerine karşı ilk maçına çıkıyor. Yeni yönetim döneminde oynadığı 2 lig ve 1 Türkiye Kupası'nda olmak üzere 3 karşılaşmada mağlup ayrılan Karadeniz ekibinde yönetim, Beşiktaş karşısında moral bulmak istiyor.

SÜPER LİG'DE 100. RANDEVU

İki takım Süper Lig'de daha önce 99 kez karşılaştı. Beşiktaş 37 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, Trabzonspor ise 36 kez 3 puanın sahibi oldu. 26 müsabaka da beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerde siyah-beyazlılar rakip fileleri 142 kez havalandırırken kalesinde de 114 gol gördü. Sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 2-2'lik skorla berabere sonuçlanmıştı.

KARTAL LİGDE 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Kartal, Süper Lig'de oynadığı son 6 müsabakada Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor'u mağlup ederken Antalyaspor ile de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar Karadeniz temsilcisi karşısında galip gelirse, bu sezon ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak.

ŞENOL GÜNEŞ'Lİ BEŞİKTAŞ TRABZON'DA 4 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI

Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş, Trabzonspor ile karşılaştığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken 2 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Tecrübeli teknik adam yönetiminde siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisine karşı çıktığı maçlarda 14 gol kaydederken kalesinde de 8 gole engel olamadı. Şenol Güneş, bu süreçte bordo-mavililere karşı çıktığı 4 deplasman müsabakasında 3 galibiyet aldı.

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