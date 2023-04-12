Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cenk Tosun son durumunu açıkladı! Trabzonspor maçında olacak mı?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cenk Tosun son durumunu açıkladı! Trabzonspor maçında olacak mı?

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun, Giresunspor maçında sakatlık yaşamıştı. Deneyimli oyuncu, son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve dönüş tarihi verdi. Peki Cenk Tosun, Trabzonspor derbisinde sahada olacak mı? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 21:01
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cenk Tosun son durumunu açıkladı! Trabzonspor maçında olacak mı?

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Cenk Tosun, Atletico Madrid ile oynanan özel maç öncesi açıklamalarda bulundu. Sakatlığı hakkında konuşan deneyimli golcü, dönüş tarihi verdi.

İşte o sözler...


BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cenk Tosun son durumunu açıkladı! Trabzonspor maçında olacak mı?

Cenk Tosun: Ufak bir adale sakatlığı geçirdim. Artık o kadar tecrübelendim ki hiç zorlamadım.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cenk Tosun son durumunu açıkladı! Trabzonspor maçında olacak mı?

Bu yüzden 5-6 günlük bir sakatlık olacak. Zorlasam 2-3 hafta olabilirdi. Gün gün iyileşmeye bakıyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cenk Tosun son durumunu açıkladı! Trabzonspor maçında olacak mı?

Bu organizasyonu yapan herkese teşekkür ediyorum. Atletico Madrid'e teşekkür ediyorum, sezon ortasında üşenmeyip buraya geldiler.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cenk Tosun son durumunu açıkladı! Trabzonspor maçında olacak mı?

Çok zor günler geçirdik. Beşiktaş her zaman böyle organizasyonlarda bulunmuştur. Bu yüzden Beşiktaş'ı seviyoruz." sözlerini kullandı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo Al-Nassr’da deprem yarattı! ‘Lionel Messi’yi isterim’ demişti: Portekizli yıldız için olay iddia…
Son dakika: İstanbul surlarında çökme: 1 kişi öldü
G.Saray'dan dev transfer operasyonu!
G.Saraylı yıldıza Manchester United kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş - Atletico Madrid maçı CANLI İZLE
Şenol Güneş'ten Redmond kararı!
💥 Çılgın Sayısal Loto çekildi (12 Nisan)
Antalya iftar ve sahur vakti 13 Nisan Perşembe
Sivas iftar ve sahur vakti 13 Nisan Perşembe
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Son durumunu açıkladı! Derbide olacak mı? Son durumunu açıkladı! Derbide olacak mı? 21:01
G.Saray'da Abdülkerim sevinci! Resmen açıklandı G.Saray'da Abdülkerim sevinci! Resmen açıklandı 20:51
Eczacıbaşı Dynavit finale yükseldi! Eczacıbaşı Dynavit finale yükseldi! 20:41
Beşiktaş'ın A.Madrid maçı 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın A.Madrid maçı 11'i belli oldu! 19:50
Burak Yılmaz'dan Galtier hakkında konuştu! Burak Yılmaz'dan Galtier hakkında konuştu! 19:30
Beşiktaş - Atletico Madrid maçı CANLI İZLE Beşiktaş - Atletico Madrid maçı CANLI İZLE 19:22
Daha Eski
Fenerbahçe'de Oosterwolde'den müjdeli haber! Fenerbahçe'de Oosterwolde'den müjdeli haber! 19:10
Trabzonspor'da idmanında 7 eksik! Trabzonspor'da idmanında 7 eksik! 18:45
Manchester United'da Rashford şoku! Manchester United'da Rashford şoku! 18:33
Transferri açıkladılar! İşte sözleşme detayları Transferri açıkladılar! İşte sözleşme detayları 17:56
ÇBK EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali için Çekya'ya gitti ÇBK EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali için Çekya'ya gitti 17:02
Göztepe sahasında oynayacağı Eyüpspor maçına hazırlanıyor Göztepe sahasında oynayacağı Eyüpspor maçına hazırlanıyor 16:56