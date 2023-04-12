BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cenk Tosun son durumunu açıkladı! Trabzonspor maçında olacak mı?

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Cenk Tosun, Atletico Madrid ile oynanan özel maç öncesi açıklamalarda bulundu. Sakatlığı hakkında konuşan deneyimli golcü, dönüş tarihi verdi.
İşte o sözler...
Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Cenk Tosun, Atletico Madrid ile oynanan özel maç öncesi açıklamalarda bulundu. Sakatlığı hakkında konuşan deneyimli golcü, dönüş tarihi verdi.
İşte o sözler...
Cenk Tosun: Ufak bir adale sakatlığı geçirdim. Artık o kadar tecrübelendim ki hiç zorlamadım.
Bu yüzden 5-6 günlük bir sakatlık olacak. Zorlasam 2-3 hafta olabilirdi. Gün gün iyileşmeye bakıyorum.
Bu organizasyonu yapan herkese teşekkür ediyorum. Atletico Madrid'e teşekkür ediyorum, sezon ortasında üşenmeyip buraya geldiler.
Çok zor günler geçirdik. Beşiktaş her zaman böyle organizasyonlarda bulunmuştur. Bu yüzden Beşiktaş'ı seviyoruz." sözlerini kullandı.