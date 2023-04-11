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Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Yardım maçı

Ligde iyi bir performans sergileyen Beşiktaş, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaralarını sarmak amacı ile dünya devi Atletico Madrid ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bütün gelirleri deprem bölgesine bağışlanacak müsabaka öncesinde heyecan dorukta. Peki, Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 12:10
Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Yardım maçı

Beşiktaş - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Beşiktaş, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremden etkilenen vatandaşlar için yardım maçı organize edileceğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ - ATLETICO MADRID MAÇI CANLI İZLE 📺

BEŞİKTAŞ-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş'ın sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacağı maç 12 Nisan Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadele, NTV ve Star TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Beşiktaşımız, 11 ilimizde hissedilen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere, Atletico Madrid ile 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta dostluk maçında karşılaşacaktır.

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