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Beşiktaş - Giresunspor maçının VAR hakemi açıklandı!

Beşiktaş ile Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Zorlu karşılaşma öncesi VAR hakemi de açıklandı. Beşiktaş - Giresunspor maçının VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 14:00
Beşiktaş - Giresunspor maçının VAR hakemi açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Beşiktaş evinde Giresunspor'u ağırlayacak. Geçen hafta oynanan Fenerbahçe derbisinden 4-2'lik zaferle dönen siyah-beyazlılarda moraller yüksek. Teknik direktör Şenol Güneş'in öğrencileri, Giresunspor müsabakasından da 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleye Beşiktaş taraftarı da büyük ilgi gösteriyor. Satışa sunulan biletlerin büyük çoğunluğu sona ermiş durumda.

Beşiktaş ile Giresunspor arasında oynanacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora yapacak. Maçın 4. hakemi Sarper Barış Saka olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak.

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