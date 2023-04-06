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Süleyman Seba unutulmadı

Beşiktaş Kulübü, merhum Onursal Başkan Süleyman Seba'yı unutmadı. Kulüpten yapılan paylaşımda, "5 Nisan 1926 tarihinde Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya gelen, hem futbolcu hem de başkan olarak uzun yıllar hizmet ettiği Kulübümüzde sayısız başarıya imza atan, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı 97. yaş gününde saygıyla rahmetle anıyoruz" denildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Süleyman Seba unutulmadı
Beşiktaş Kulübü, merhum Onursal Başkan Süleyman Seba'yı unutmadı. Kulüpten yapılan paylaşımda, "5 Nisan 1926 tarihinde Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya gelen, hem futbolcu hem de başkan olarak uzun yıllar hizmet ettiği Kulübümüzde sayısız başarıya imza atan, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı 97. yaş gününde saygıyla rahmetle anıyoruz" denildi.
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