Süleyman Seba unutulmadı

Beşiktaş Kulübü, merhum Onursal Başkan Süleyman Seba'yı unutmadı. Kulüpten yapılan paylaşımda, "5 Nisan 1926 tarihinde Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya gelen, hem futbolcu hem de başkan olarak uzun yıllar hizmet ettiği Kulübümüzde sayısız başarıya imza atan, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı 97. yaş gününde saygıyla rahmetle anıyoruz" denildi.
Beşiktaş Kulübü, merhum Onursal Başkan Süleyman Seba'yı unutmadı. Kulüpten yapılan paylaşımda, "5 Nisan 1926 tarihinde Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya gelen, hem futbolcu hem de başkan olarak uzun yıllar hizmet ettiği Kulübümüzde sayısız başarıya imza atan, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı 97. yaş gününde saygıyla rahmetle anıyoruz" denildi.