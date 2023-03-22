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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten flaş Dele Alli açıklaması! "Kendisine ulaşamadık"

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş gündeme dair pek çok konuda açıklamada bulundu. Deneyimli teknik adamın takımın yıldız ismi Dele Alli hakkında söylediği sözler ise dikkat çekti. İşte Şenol Güneş'in açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 18:14 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 18:47
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten flaş Dele Alli açıklaması! "Kendisine ulaşamadık"

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş gündeme dair pek çok konuda dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Teknik adamın özellikle Dele Alli'nin durumu hakkında söylediği sözler dikkat çekti.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

Milli arada sayımız çok az, 12 oyuncumuz milli takımlarda. 2 tane genç oyuncumuz geri geldi. Salih Uçan da özel durumu nedeniyle yarın gelecek. Tayyip Talha'nın sakatlığını biliyorsunuz, derbiye yetişir mi bilemiyoruz.

"DELE ALLI'YE ULAŞAMADIK"

Gedson dişinden ameliyat oldu. Bir de izin verdiğimiz Dele Alli de gelemedi, yağmur yağıyor herhalde, ondan haber almaya çalışıyoruz.

İlk maçımız Fenerbahçe ile, onlara bu maçın önemini önlerine koyacağız. Gelecek hafta cuma günü takım toplanmış olur. Fikstür açıklanmadı ama herhalde pazar günü olacak. Fenerbahçe'nin de çok sayıda milli takımda oyuncusu var, herhalde cumartesi olmaz derbi.

"N'KOUDOU GİTMEDİ"

Benim adıma transfer haberleri yazılıyor. Şu anda gidecek oyuncu yok. Alınacak oyuncuya da yönetim karar verir. Kevin N'Koudou ile ilgili haberler çıkıyor. Ekonomik olarak yüksek değerli bir oyuncu. Kalırsa maliyeti olacak, onunla konuştuk. Transfer imkanı oldu ama gitmedi. Neden gitmediğini bilmiyorum. Gitmedi, affettik. Oynaması düşünülmüyor. Lazım olursa, oynatırız. Beklentilere cevap veremediği için düşünmüyoruz.

Herkes Türk futbolunu kurtarmak için bir şeyler yapıyor! Deprem hepimizi üzdü, biter bitmez kavgaya başladık. Demek özümüzde yanlışlık var! Kavga olmasın diye özverili olmak durumundayız. Sağlam temellerin olduğu yerde, diğer sıkıntılar önemli değil! Konuşmaları ciddiye almıyorum. Futbolun iyi olması için konuşuluyorsa, başımızın üstünde yeri var. Boş konuşmaların, dedikoduların kimseye yararı yok! İftiralar da çok tehlikeli. Ortalığı karalamak için yapıyorsun. Biz açık, samimi ve dürüst müyüz, kaostan mı beslenmek istiyoruz? Kulüp açıklamayı yapmış, karşı tarafın ne anladığı önemli.

Fenerbahçe'nin iyi kadrosu, çok iyi bir hocası var. Bizim de iyi oyuncularımız var. Büyük camialar, bir maç oynayacağız. Kavga edenlere, neden kavga ettiklerini sorarsınız. Biz de dinleriz yani.

Gelecek sezonun planlarını TFF şimdiden açıklamalı! Eleştirdim, suçlamadım. Ne olacağını bilmeli ve ona göre karar vermeliyiz. Seneye 20 takımla oynanacak, bir sonraki sene 24 olabilir! Bilmiyorum! Şu an seneye 20 deniyor, bir ay sonra değişebilir. Bunları gördüm daha önce. Prensipler bu yüzden önemlidir, kişilerin keyfine bırakılmamalı.

"İŞİMİZİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Bir maçtan 3 puan almak için konuşmuyorum. Futbol sahada oynanıyor. Başkan söyledi, adaletsizlik olduğunu söyledi. Karar uyduk ama mağduriyette suçlama olmamalı, biz suçlandık. Fikstür kaydırıldı, boş hafta vardı ama kupa maçları oynatılmadı. Katılmadığım %80 konu var ama işimizi yapmak zorundayız.

Zamanında UEFA Elit Teknik Direktörler Toplantısı'na katıldığımda da söyledim. VAR tartışmaları bitirmek için geliyorsa, yanlış olacağını, tartışmaları bitirmeyeceğini dile getirdim. Bunu yıllar önce söyledim.

"YAVAŞ YAVAŞ OYNAMAYA BAŞLAYACAK"

Rachid Ghezzal'ı son maçta beğendim. Fizik için biraz zaman lazım. Yavaş yavaş tam oynamaya başlayacak. Bu sene ve gelecek sene için yeni transfer sayılabilir.

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