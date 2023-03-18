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BJK İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. İki takım da kazanmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Beşiktaş'ta iki isim sarı kart sınırında bulunuyor. Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında puan kaybetmesi ile Beşiktaş kazanarak zirveye bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 17:30 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 17:50
BJK İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - İstanbulspor maçı 18 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip, Colley, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar

İstanbulspor: Jensen, Duhan, Mehremic, Mehmet Yeşil, Duhaney, Mahamadou, Veliu, Muammer, Rroca, Lokilo, Emir

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SÜPER LİG'DE 48. RANDEVU

Beşiktaş ile İstanbulspor bugünde kadar Süper Lig'de 47 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda siyah-beyazlılar, 29 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 4 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki ekip arasındaki 14 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Beşiktaş'ın 77 golüne, İstanbulspor 31 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maç 2-2'lik skorla bitmişti.

BEŞİKTAŞ'TA 2 İSTANBULSPOR'DA 6 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular İstanbulspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 27. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Öte yandan konuk ekipte de Okan Erdoğan, sarı kart cezalısı olduğu için Beşiktaş'a karşı görev alamayacak. Bunun yanında David Jensen, Onur Ergün, Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Muhammer Sarıkaya ve Valon Ethemi de İstanbulspor'daki sarı kart sınırında bulunan futbolcular.

KARTAL BU SEZON EVİNDE TEK MAÇ KAYBETTİ

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de iç sahada 12 maça çıktı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik alırken 1 kez de mağlup oldu. Kartal, söz konusu mücadelelerde Kayserispor, Karagümrük, Sivasspor, Ümraniyespor, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Alanyaspor ve Ankaragücü'nü yenerken, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor ile berabere kaldı. Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e ise 1-0 kaybederek bu sezon Vodafone Park'taki tek mağlubiyetini aldı. Öte yandan Beşiktaş, söz konusu maçlarda 23 kez rakip fileleri havalandırıp, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

DÜDÜK ALİ ŞANSALAN'DA

Beşiktaş ile İstanbulspor arasındaki müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Altan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Melis Özçiğdem olacak.

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