Beşiktaş'ta Cenk Tosun krizi!

Beşiktaş'la Cenk Tosun arasında 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Tosun Paşa sezon sonunda Siyah-Beyazlı yetkililerle masaya oturacak ve bir karara varılacak. Bu sezon toplam 22 maçta 12 gol 2 de asist kaydeden Cenk, 3 gole daha katkı sağlarsa mevcut sözleşmesi otomatikman 1 yıl süreyle uzamış olacak.