Beşiktaş'ta Cenk Tosun krizi!

Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta Cenk Tosun sorunu yaşanıyor. Siyah- Beyazlı takımdaki 3. dönemini yaşayan tecrübeli golcüye yakın dönemde MLS'ten transfer teklifi geldi.
Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta Cenk Tosun sorunu yaşanıyor. Siyah- Beyazlı takımdaki 3. dönemini yaşayan tecrübeli golcüye yakın dönemde MLS'ten transfer teklifi geldi.
Bu sürpriz teklifin Tosun'un kafasını karıştırdığı ve golcü futbolcunun performansının bu nedenle geriye doğru gittiği iddia edildi.
Takvim'in haberine göre; İngiltere'de Everton forması giydikten sonra Beşiktaş'a geri dönen yıldız golcünün eşi Ece Tosun'un ABD'de yaşamaya sıcak baktığı ve bu durum sonrası Cenk Tosun'un kararsız kaldığı belirtildi.