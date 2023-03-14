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Beşiktaş'ta Cenk Tosun krizi!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'taki üçüncü dönemini yaşayan ve yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Cenk Tosun, ara transfer döneminde ABD'den teklif aldı. MLS ekibi Chicago Fire'ın ilgilendiği milli futbolcunun kafasının karıştığı ve kararsız kaldığı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 09:56 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 09:57
Beşiktaş'ta Cenk Tosun krizi!

Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta Cenk Tosun sorunu yaşanıyor. Siyah- Beyazlı takımdaki 3. dönemini yaşayan tecrübeli golcüye yakın dönemde MLS'ten transfer teklifi geldi.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun krizi!

Bu sürpriz teklifin Tosun'un kafasını karıştırdığı ve golcü futbolcunun performansının bu nedenle geriye doğru gittiği iddia edildi.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun krizi!

Takvim'in haberine göre; İngiltere'de Everton forması giydikten sonra Beşiktaş'a geri dönen yıldız golcünün eşi Ece Tosun'un ABD'de yaşamaya sıcak baktığı ve bu durum sonrası Cenk Tosun'un kararsız kaldığı belirtildi.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun krizi!

31 yaşındaki Cenk Tosun'a Chicago Fire 2 milyon dolardan 3 yıllık sözleşme önermişti. Beşiktaş, Tosun'u satarsa 2 milyon dolar kazanacak.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun krizi!

Beşiktaş'la Cenk Tosun arasında 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Tosun Paşa sezon sonunda Siyah-Beyazlı yetkililerle masaya oturacak ve bir karara varılacak. Bu sezon toplam 22 maçta 12 gol 2 de asist kaydeden Cenk, 3 gole daha katkı sağlarsa mevcut sözleşmesi otomatikman 1 yıl süreyle uzamış olacak.

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