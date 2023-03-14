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Beşiktaşlı yıldıza flaş sözler! "Ne olduğu belli değil"

Son dakika Beşiktaş haberleri: Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, bugünkü köşesinde çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Demir, siyah-beyazlıların deneyimli futbolcusuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 09:22
Beşiktaşlı yıldıza flaş sözler! "Ne olduğu belli değil"

Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Beşiktaşlı yıldıza flaş sözler! "Ne olduğu belli değil"

Demir, siyah-beyazlıların sezon başında kiraladığı Kongolu sol bek Arthur Masuaku ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Beşiktaşlı yıldıza flaş sözler! "Ne olduğu belli değil"

"Rahmetli Vedat ağabeyin (Okyar) deyimiyle "Ben Masuaku, et mi, balık mı, tavuk mu?" anlayamadım.

Beşiktaşlı yıldıza flaş sözler! "Ne olduğu belli değil"

Bir bakıyorsun on numara beş yıldız işler yapıyor, harika şutlar atıp, net ortalar yapıyor; bir bakıyorsun iki metre yanına pas veremiyor ya da rakibe asist yapıp gole sebep oluyor.

Beşiktaşlı yıldıza flaş sözler! "Ne olduğu belli değil"

Sezon başından bu yana 22 karşılaşmaya ilk onbirde başlayan Masuaku, üç kez daha ilk onbirde sahaya çıkarsa çıkarsa Beşiktaş, Fransız oyuncunun bonservisini almak zorunda kalacak ve bunun için West Ham'a 2.2 milyon euro ödeyecek. Ben büyük risk derim, ya siz!?

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