Beşiktaşlı yıldıza flaş sözler! "Ne olduğu belli değil"

Sezon başından bu yana 22 karşılaşmaya ilk onbirde başlayan Masuaku, üç kez daha ilk onbirde sahaya çıkarsa çıkarsa Beşiktaş, Fransız oyuncunun bonservisini almak zorunda kalacak ve bunun için West Ham'a 2.2 milyon euro ödeyecek. Ben büyük risk derim, ya siz!?