Beşiktaşlı yıldıza flaş sözler! "Ne olduğu belli değil"

Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Demir, siyah-beyazlıların sezon başında kiraladığı Kongolu sol bek Arthur Masuaku ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı...
"Rahmetli Vedat ağabeyin (Okyar) deyimiyle "Ben Masuaku, et mi, balık mı, tavuk mu?" anlayamadım.
Bir bakıyorsun on numara beş yıldız işler yapıyor, harika şutlar atıp, net ortalar yapıyor; bir bakıyorsun iki metre yanına pas veremiyor ya da rakibe asist yapıp gole sebep oluyor.
Sezon başından bu yana 22 karşılaşmaya ilk onbirde başlayan Masuaku, üç kez daha ilk onbirde sahaya çıkarsa çıkarsa Beşiktaş, Fransız oyuncunun bonservisini almak zorunda kalacak ve bunun için West Ham'a 2.2 milyon euro ödeyecek. Ben büyük risk derim, ya siz!?