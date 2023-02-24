Sinan Vardar'dan çarpıcı Beşiktaş yorumu!

Önümüzdeki pazar günü Beşiktaş erteleme maçında Antalyaspor'u ağırlayacak. Şaka gibi ama Beşiktaş'ta 9, Antalyaspor'da ise 18 oyuncu bu maçta oynayamayacak. İki takımda da giden oyuncular oldu. Erteme maçı olduğu için yeni transferler forma giyemeyecek. Benim bildiğim futbol aklıyla yönetilen takımlar ara transferde en fazla 2 veya 3 takviye yaparlar. Bizim takımlarımızın ise maşallahı var! Yine milyon dolarlar büyük çoğunluğu 30'unu aşmış yabancılara dağıtıldı.