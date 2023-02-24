Sinan Vardar'dan çarpıcı Beşiktaş yorumu!

SİNAN VARDAR - YAKIŞANI YAPIN
Ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Acımız büyük... Ne yazsak, ne söylesek acıyı azaltmıyor. Tabii bu zor günlerde tüm kulüplerimizin bir araya gelerek deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olmaları çok anlamlı. Beşiktaşlı taraftarlar, pazar günkü Antalyaspor maçının 4.17'nci dakikasında sahaya deprem için topladıkları giyecek maddelerini sahaya atacaklar. Duydum ki, birçok kulüp taraftarı da Beşiktaşlıların bu anlamlı organizasyonuna destek olacakmış. Ülkemiz güzel insanlarıyla, birlik ve beraberlikle bu zor günleri aşacaktır.