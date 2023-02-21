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Kilit isim Muleka

Beşiktaş’ın Kongolu yıldızı Jackson Muleka, Karagümrüklü yıldız Fabio Borini transferinde kilit isim olarak öne çıkıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 06:50
Kilit isim Muleka

Beşiktaş'ın renklerine katmak istediği Fabio Borini transferinde bir türlü imza aşamasına gelinemedi. Bu sezon Karagümrük formasıyla 21 maçta 14 gol ve 8 asistlik performans ortaya koyan 31 yaşındaki İtalyan sol kanat için İstanbul temsilcisiyle yaptığı pazarlıklarda rakamsal olarak anlaşma sağlayamayan Beşiktaş, takas formülünü devreye soktu. Yönetim, sezon başında bonservisine 3.5 milyon euro verilerek alınan Muleka'yı, Borini için takasta teklif etti. tarafların görüşmelerine devam ettiği ve Beşiktaş'ın yanıt beklediği ifade edildi. Bu arada Borini'yi almak için göndermeyi amaçladığı Muleka için sürpriz bir teklif geldi. Rusya'dan bir takımın Kongolu oyuncu için Beşiktaş'a 3.5 + 1.5 milyon euro'luk sürpriz bir teklif yaptığı belirtildi. Muleka'nın bu teklifi kabul etmesi durumunda birkaç gün içinde Rusya'ya gidip yeni takımıyla sözleşme yapması bekleniyor. Beşiktaş, gelecek paranın 1.5 milyon euro'su ile Borini'yi kadrosuna katacak.

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