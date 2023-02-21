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Beni aldatmak istediler

Beşiktaş’ın yeni transferi Onur Bulut, Kayserispor ile yaşanan sözleşme tartışmaları için “Haksız menfaat elde etmek istiyorlar, suç duyurusunda bulunacağım” dedi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 06:50
Beni aldatmak istediler

Beşiktaş'ın yeni transferi Onur Bulut, Kayserispor ile yaşanan sözleşme tartışmaları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayımladı: Eski kulübüm Kayserispor tarafından mevcut sözleşmemi bitimine 6 ay kala 3 yıllığına uzattığım ve aramızdaki anlaşmada herhangi bir çıkış maddesi bulunmadığı halde haksız bir şekilde sözleşmemi feshettiğime yönelik asılsız iddialarda bulunulduğunu görmekteyim.

Sözleşmemi 3 yıl uzatmamın tek nedeni, transfer döneminde 06.02.2023 tarihinden sonra "1 milyon euro çıkış maddesi ödenmesi halinde sözleşmenin kendiliğinden sona ereceğinin Kayserispor tarafından bir "Protokol" ile taahhüt edilmesidir. Bu taahhüt doğrultusunda aynı gün hem ilgili çıkış maddesinin taahhüt edildiği protokol hem de uzatma sözleşmesi imzalanması hususunda mutabık kalınarak iki sözleşme de imza edilmiştir.

İş bu iki sözleşmenin de imza edilmesi ve 06.02.2023 tarihinden sonra, sözleşmede kararlaştırılmış bulunan çıkış bedelinin ödenmesi halinde serbest kalacağımın açık kararlaştırılmış olmasına rağmen anlam veremediğim bir şekilde Kayserispor tarafından 3.5 milyon euro +KDV tutarında transfer bedeli talep edilmiştir. Sonrasında ise "çıkış bedeli olarak Kayserispor ile yazılı olarak kararlaştırılan tutarın ödenmesiyle sözleşmemi tek taraflı olarak feshederek Beşiktaş ile sözleşme imzalamış bulunmaktayım.

Hiçbir sporcu, aynı anda ve aynı odada karşılıklı olarak imza edilen iki ayrı sözleşmeye imza atan yöneticilerden herhangi birinin, sözleşmelerin hangisine gerçek imza hangisine sahte veyahut "öylesine" imza ile imza attığı ya da buna tenezzül edebileceğini tahmin edemez. Saygıdeğer Kayserispor camiasını tenzih ederek, Kayserispor yöneticilerinin açıkça beni aldatmak ve mevcut sporcusu üzerinden haksız menfaat elde etmek üzerine planlanan bu eylemlerinin hukuk ve adalet önünde herhangi bir karşılığı olmayacağını temenni ederek, bu eylemlerin içinde bulunan tüm ilgililer hakkında ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunacağımı belirtmek isterim.

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