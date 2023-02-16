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Souza Çin’e gitti!

34 yaşındaki Brezilyalı Josef’in sözleşmesinin fesih talebi yönetimi tarafından kabul edildi. Sambacı Beijing Guoan’a transfer oluyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Souza Çin’e gitti!

Beşiktaş'ın A.Gücü maçında rakip taraftarların sahaya girmesinin ardından yaptığı hareket nedeniyle ceza alan ve sezon sonunda Türkiye'den ayrılacağını söyleyen Josef de Souza, bu kararını öne çekti. 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Çin ekibi Beijing Guoan ile anlaşmasının ardından siyah-beyazlı kulüpten sözleşmesinin feshedilmesini istedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Josef de Souza'nın ayrılmasına onay verince, oyucunun sezon sonuna kadar yaklaşık 1 milyon euro'luk maaşı karşılığında sözleşmesi feshedildi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan Josef, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.


Souza, Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 88 maçta forma giydi. Sambacı, bu periyotta 9 gol atıp, 4 de asist yaptı ve 13 gole direkt olarak katkı sağladı. Josef kariyerinde 485 maçta oynadı; 37 gol attı, 30 da asist yaptı.

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