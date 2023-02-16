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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Hatay'a geldi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün yürüttüğü yardım faaliyetlerini incelemek ve ziyaretlerde bulunmak amacıyla deprem felaketinden etkilenen Hatay’a gitti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 16:02
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Hatay'a geldi

Başkan Çebi'nin Hatay ziyaretinde; asbaşkan Serhan Çetinsaya, Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Vodafone Park Stadyumu ve Taraftar İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen, Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol ve Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan da yer aldı.

HATAY, KAHRAMANMARAŞ VE ADIYAMAN'DA ÇADIR KENT PROJELERİ BAŞLADI

Öte yandan siyah-beyazlı kulüp, depremzede vatandaşlarımızın barınma ve ısınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da çadır kent projeleri başlattı.

Projede kullanılan ısı yalıtımlı çadırlar 3 ayrı TIR'a yüklenerek deprem bölgelerine gönderildi. Hatay ve Kahramanmaraş'ta çadır kentler hayata geçerken Adıyaman'daki çadır kentin kuruluş çalışmaları ise devam ediyor. Çocuk oyun alanı, mescit ve yemekhanenin yer aldığı çadır kentlerin depolarında bulunan; gıda, kıyafet ve hijyen malzemeleri, depremzede vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak.

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