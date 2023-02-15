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Borini bitiyor

31 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusu Fabio Borini için Karagümrük ile 2 milyon euro karşılığında el sıkıştılar.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Borini bitiyor

Beşiktaş, Colley hamlelerinin ardından Onur Bulut ve Omar sona geldi. Siyah-beyazlıların 31 ya Fabio Borini transferinde de - şındaki İtalyan yıldız için Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardığı ve bu transfer için kırmızı-siyahlı ekibe 2 milyon euro ödeneceği ifade edildi. Kulüplerin rakam konusunda prensip anlaşmasına vardığı belirtilirken, transfer için son sözün Borini'ye ait olduğu vurgulandı. İtalyan oyuncudan en geç perşembe gününe kadar cevap geleceği belirtildi. Fatih Karagümrük forması altında bu sezonki performansıyla dikkat çeken Fabio Borini, 21 maçta 14 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Eski Veronalı oyuncuya Beşiktaş tarafından iki kat maaş teklif edildiği iddia edildi.

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