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Özbekistan’dan yardım

Ülkemizi derinden yaralayan deprem felaketine yardım devam ediyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 06:50
Özbekistan’dan yardım

Özbekistanlı Beşiktaş taraftarları, temin ettikleri ihtiyaç malzemelerini afetten etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak amacıyla tırlarla deprem bölgesine gönderdiler.

VAN'DAN BİR TIR DAHA

Siyah-beyazlı kulübün dernekleri, depremzede vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyor. Van Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, afetzede vatandaşlarımızın kullanımına sunulmak deprem bölgesine su ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir tır gönderdi.

ACİL İHTİYAÇLAR ÇADIR VE TUVALET

Beşiktaş kulübü, resmi twitter hesabından deprem bölgesi için gerekli olan acil ihtiyaçlar için bir liste açıkladı. Açıklamada, "Afet bölgelerine acil olarak çadır ve mobil tuvalet gerekmektedir" denildi.

DİŞİ KARTALLAR MERKEZ'DE

Beşiktaş GKN Kargo Bayan Basketbol Takımı sporcuları, yardım Merkezi'nde görev aldı. Sporcular, depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi'nde yürütülen çalışmalarda gönüllülerle birlikte omuz omuza görev yaptılar.

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