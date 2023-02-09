Onur Bulut Beşiktaş’ta

Beşiktaş Kayserispor'da forma giyen Onur Bulut'u renklerine kattığını açıkladı. Fenerbahçe dahil bir çok kulübün transfer listesinde yer alan 28 yaşındaki sağ bek ile 3.5 senelik anlaşma yapıldığı belirtildi. Sözleşmesini 3 yıl uzatan Kayserispor'un yıldız oyuncusu Onur Bulut, avukatı aracılığı ile sözleşmesini tek taraflı fesih ettiğini kulübe bildirdi. Beşiktaş kulübü yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Onur Bulut'un transfer süreci tamamlandı. Kulübümüz, profesyonel futbolcu Onur Bulut ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı.



KAYSERİ'DEN TEPKİ!



Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur'un transferiyle ilgili, "Onur Bulut, avukatı aracılığıyla kulübümüze tek taraflı fesih bildirimi yapmıştır. Ancak TFF'ye sunulan sözleşmede futbolcumuza tek taraflı fesih hakkı tanınmamıştır. Oyuncumuzun çıkış bakiyesi olduğunu düşünen büyük kulüplerin sözleşmeyi dikkatle incelemesini, aksi halde futbolcuyu ayartmaktan suçlu duruma düşeceklerini hatırlatırız" ifadelerini kullandı.