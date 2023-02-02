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Yeni joker Tayfur

Beşiktaş’ın yeni transferi 30 yaşındaki Tayfur Bingöl, 16 resmi maçta 6 farklı bölgede görev yaptı, hepsinden de geçer not almayı başardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Yeni joker Tayfur

Siyah beyazlıların Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı maçta öne çıkan isimlerden biri Tayfur Bingöl oldu. Sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu son haftalarda ilk 11'de şans buluyor. Ancak Tayfur Bingöl'ün mevkisi hemen hemen her maç değişiyor... Siyah beyazlı forma ile 16 resmi müsabakada görev alan Tayfur Bingöl, bu süreçte 6 farklı mevkide oynadı. Sadece 2 maç üst üste aynı mevkide şans bulan deneyimli futbolcu, Ümraniyespor ve Galatasaray maçlarında sağ bekte yer almıştı. Tayfur Bingöl sağ bekte 6, orta sahanın sağında 3, merkez orta sahada 3, ön liberoda 2, orta sahanın solunda 1, sol bekte ise 1 kez forma şansı buldu. Tayfur, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 1 asistlik katkı verdi.

1289 KM KOŞTU

Karagümrük maçında merkez orta saha pozisyonunda oynayan ve 1289 kilometre koşu mesafesi ile siyah beyazlı takımın en çok koşan ismi olan Tayfur Bingöl için için "yeni Necip Uysal" yorumları yapılıyor.

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