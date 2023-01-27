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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın stoper adayları belli oldu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş gündemine stoper transferini aldı. Siyah-beyazlıların listesi belli oldu. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 16:39
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın stoper adayları belli oldu!

Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta gündem stoper transferi. Kara Kartal'ın listesinde dikkat çeken oyuncular yer alıyor. İşte o isimler...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın stoper adayları belli oldu!

LUCAS VERISSIMO

27 yaşındaki Brezilyalı stoper, Benfica'da forma giyiyor. 1.88 cm boyundaki tecrübeli isim, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın stoper adayları belli oldu!

FACUNDO GARCES

23 yaşındaki Arjantinli futbolcu, CA Colon takımında kariyerini sürdürüyor. 1.89 cm boyundaki genç oyuncunun İspanya pasaportu da mevcut. Garces, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın stoper adayları belli oldu!

VITOR TORMENA

4 Ocak 1996 yılında Brezilya'da dünyaya gelen Tormena, Braga'da forma giyiyor. 1.92'lik boyuyla dikkat çeken deneyimli isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın stoper adayları belli oldu!

ANDREAW GRAVILLON

Kariyerini Fransız ekibi Reims'de sürdüren Gravillon, Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray'ın da gündeminde... 1.88'lik stoper Guadeloupe doğumlu ve güncel piyasa değeri 7 milyon euro...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın stoper adayları belli oldu!

JANNIK VESTERGAARD

Beşiktaş'ın stoper adaylarından olan Vestergaard, Danimarkalı... 30 yaşındaki futbolcu, 1.99 cm boyunda. Tecrübeli oyuncu kariyerini Leicester City'de sürdürüyor.

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