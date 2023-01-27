BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın stoper adayları belli oldu!

Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta gündem stoper transferi. Kara Kartal'ın listesinde dikkat çeken oyuncular yer alıyor. İşte o isimler...
Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta gündem stoper transferi. Kara Kartal'ın listesinde dikkat çeken oyuncular yer alıyor. İşte o isimler...
LUCAS VERISSIMO
27 yaşındaki Brezilyalı stoper, Benfica'da forma giyiyor. 1.88 cm boyundaki tecrübeli isim, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
FACUNDO GARCES
23 yaşındaki Arjantinli futbolcu, CA Colon takımında kariyerini sürdürüyor. 1.89 cm boyundaki genç oyuncunun İspanya pasaportu da mevcut. Garces, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
VITOR TORMENA
4 Ocak 1996 yılında Brezilya'da dünyaya gelen Tormena, Braga'da forma giyiyor. 1.92'lik boyuyla dikkat çeken deneyimli isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
ANDREAW GRAVILLON
Kariyerini Fransız ekibi Reims'de sürdüren Gravillon, Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray'ın da gündeminde... 1.88'lik stoper Guadeloupe doğumlu ve güncel piyasa değeri 7 milyon euro...
JANNIK VESTERGAARD
Beşiktaş'ın stoper adaylarından olan Vestergaard, Danimarkalı... 30 yaşındaki futbolcu, 1.99 cm boyunda. Tecrübeli oyuncu kariyerini Leicester City'de sürdürüyor.