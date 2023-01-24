Güneş Ismael'i gölgeledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'deki ilk 7 maçında gösterdiği performansla Valerien Ismael'e fark attı. Şenol Güneş ile Beşiktaş, 7 maçta 5 kez kazanıp sadece Galatasaray deplasmanında mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, tecrübeli hocanın yönetiminde Ümraniyespor (5-2), Adana Demirspor (1-0), Kasımpaşa (2-1), Konyaspor (2-1) ve Kayserispor'u (2-0) yenerken; G.Antep ile de (1-1) berabere kaldı. Şenol Güneş ile Beşiktaş rakiplerine 14 gol atarken, kalesinde ise sadece 7 gol gördü. Beşiktaş, bu 7 maçlık süreçte 2.28 puan ortalaması yakaladı. Beşiktaş, Valerien Ismael ile bu sezon çıktığı 11 lig maçında ise 5 kez kazanıp, 2 kez mağlup oldu ve 1.56 puan ortalaması yakaladı. Şenol Güneş, selefi Valerien Ismael'e maç başına neredeyse 1 puan fark atmış oldu.