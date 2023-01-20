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Usta yazardan flaş Beşiktaş yorumu!

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne elenerek taraftarlarına şok yaşattı. Siyah beyazlıların son durumunu değerlendiren Sinan Vardar, flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 09:08
Usta yazardan flaş Beşiktaş yorumu!

Sırat Köprüsü

Beşiktaş zor günlerden geçiyor. Bu sezon Valerien Ismael'in yaşattığı hüsranın ardından Başkan Çebi ve arkadaşları en mantıklı çözüm olarak Şenol Güneş'i takımın başına getirdi. Bu karar camianın büyük çoğunluğu tarafından olumlu bulundu. Şenol Hoca'dan sorunları bir anda çözümünü beklemiyoruz. Elinde sihirli değnek yok.

Usta yazardan flaş Beşiktaş yorumu!

Beşiktaş'ın genel durumunu, hayal perestlikten uzak, gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendirmeliyiz. Kara Kartal ligde oynadığı son maçları kazandı ama takım saha içi performansıyla iyi sinyaller vermiyor. Son oynanan Konyaspor maçında son saniyelerde gelen 3 puan camiayı ümitlendirdi ama gerçek olan şu ki bu takımın ciddi en az 3-4 önemli transfere ihtiyacı var.

Usta yazardan flaş Beşiktaş yorumu!

Geçen haftaki yazımda Weghorst'un gidişini değerlendirmiştim; profesyonel ortamda Hollandalı golcüyü suçlamayayız. Giden gider, kalan sağlar bizimdir. Ama yeri vakit kaybetmeden dolmalıdır. Ankaragücü yenilgisi son haftalarda yeşeren umutların yerini karamsarlığa itti. Sosyal medyada Beşiktaş Yönetimi, teknik heyet ve futbolcuların sert eleştirilerle karşı karşıya kaldığını üzülerek gözlemliyorum. Yönetim, Şenol Hoca ve futbolcu üçgeninde ben en çok oyunculara sitem ediyorum. Futbolcu kardeşlerim burası Beşiktaş! Maalesef birçoğunuz Beşiktaş formasını giydiğiniz farkında değilsiniz. Allah'ı var Gedson Fernandes'e çok özel teşekkürlerimi sunuyorum.

Usta yazardan flaş Beşiktaş yorumu!

Gedson her hafta üzerine koyuyor. Maliyeti olan bir transferdi ama yaşının genç olduğunu ve yükselen performansını da değerlendirince olası transferinde Beşiktaş'a çok büyük gelir getireceğini düşünüyorum. Yabancıya karşı değilim. İşte karşımızda Gedson Fernandes! Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndan erken vedası hepimizi çok üzdü. Başkan Çebi ve Teknik Direktör Şenol Güneş'in üzüntülerinin hepimizden çok daha fazla olduğunu tahmin edebiliyorum. Bu aşamada; gemileri yakmamak gerekiyor. Geçtiğimiz mayıs ayında seçim vardı ve Sayın Çebi büyük oy farkıyla 3 yıllığına yeniden başkan seçildi.

Usta yazardan flaş Beşiktaş yorumu!

Şenol Güneş de hepimizin kariyerine saygı duyduğu bir teknik direktör... Beşiktaş camiası olarak köstek değil, destek olmalıyız. Kulüplerimizin durumu maalesef ortada... Beşiktaş'ın da birçok kulüp gibi yüklü bir borcu var. Camia olarak iyi yapılanıp, oyuncu yetiştirip, satışlarıyla Beşiktaş'ın önünü açmalıyız. Beşiktaş camiası olarak birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Vardar Ailesi olarak her zaman Beşiktaş'ın yanındayız. Doğru plan ve yapılanmayla Beşiktaş'ı güzel, güneşli günlere taşımalıyız.

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