Usta yazardan flaş Beşiktaş yorumu!

Gedson her hafta üzerine koyuyor. Maliyeti olan bir transferdi ama yaşının genç olduğunu ve yükselen performansını da değerlendirince olası transferinde Beşiktaş'a çok büyük gelir getireceğini düşünüyorum. Yabancıya karşı değilim. İşte karşımızda Gedson Fernandes! Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndan erken vedası hepimizi çok üzdü. Başkan Çebi ve Teknik Direktör Şenol Güneş'in üzüntülerinin hepimizden çok daha fazla olduğunu tahmin edebiliyorum. Bu aşamada; gemileri yakmamak gerekiyor. Geçtiğimiz mayıs ayında seçim vardı ve Sayın Çebi büyük oy farkıyla 3 yıllığına yeniden başkan seçildi.