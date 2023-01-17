TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic'e kanca!

Beşiktaş'ta orta saha transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların Amir Hadziahmetovic için Konyaspor'a 2,5 milyon euro'luk teklif yaptığı öğrenildi.
Beşiktaş'ta orta saha transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların Amir Hadziahmetovic için Konyaspor'a 2,5 milyon euro'luk teklif yaptığı öğrenildi.
6 ve 8 numaraya mutlaka bir takviye isteyen Şenol Güneş'in, ön libero dışında on numara ve sal kanatta da görev yapabilen Amir Hadziahmetovic'in ismini listenin ilk sırasına yazdığı ve bu transfer için çok istekli olduğu kaydedildi. Dün sabah saatlerinde yeşilbeyazlı kulübün yetkilileriyle görüşen Beşiktaşlı yöneticiler, ilk görüşmede Boşnak orta saha için 2.5 milyon euro'luk bir teklif sundu.
Konyaspor bu teklifi düşük bulurken, 25 yaşındaki oyuncuları için 5 milyon euro istedi. Beşiktaş cephesi bu rakamı çok yüksek bulurken, yeşil-beyazlılar, "Amir'i isteyen sadece siz değilsiniz, Championship ekibi Burnley bize 4 milyon euro önerdi" diyerek bu rakamın üzerine çıkılmasını talep etti. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmeleri bekleniyor.
2016 yazında Zeljeznicar'dan 500 bin euro ve sonraki satıştan yüzde 20 karşılığında Konyaspor'a transfer olan 25 yaşındaki Hadziahmetovic, bu sezon 28 resmi maçta forma giyip 6 gol atıp, 4 de asist yaparken toplamda 10 gole direkt katkı yaptı.
Amir Hadziahmetovic, Konyaspor formasıyla bugüne kadar 199 resmi maça çıkarken, bu periyotta 17 gol attı, 16 da asist yaptı.