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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic'e kanca!

Ocak ayı transfer döneminin başlamasıyla birlikte harekete geçen Beşiktaş orta sahasını Süper Lig'de buldu. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı yönetim Konyaspor'un yıldız oyuncusuna kancayı taktı. İşte transferin detayları... (BJK TRANSFER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic'e kanca!

Beşiktaş'ta orta saha transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların Amir Hadziahmetovic için Konyaspor'a 2,5 milyon euro'luk teklif yaptığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic'e kanca!

6 ve 8 numaraya mutlaka bir takviye isteyen Şenol Güneş'in, ön libero dışında on numara ve sal kanatta da görev yapabilen Amir Hadziahmetovic'in ismini listenin ilk sırasına yazdığı ve bu transfer için çok istekli olduğu kaydedildi. Dün sabah saatlerinde yeşilbeyazlı kulübün yetkilileriyle görüşen Beşiktaşlı yöneticiler, ilk görüşmede Boşnak orta saha için 2.5 milyon euro'luk bir teklif sundu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic'e kanca!

Konyaspor bu teklifi düşük bulurken, 25 yaşındaki oyuncuları için 5 milyon euro istedi. Beşiktaş cephesi bu rakamı çok yüksek bulurken, yeşil-beyazlılar, "Amir'i isteyen sadece siz değilsiniz, Championship ekibi Burnley bize 4 milyon euro önerdi" diyerek bu rakamın üzerine çıkılmasını talep etti. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmeleri bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic'e kanca!

2016 yazında Zeljeznicar'dan 500 bin euro ve sonraki satıştan yüzde 20 karşılığında Konyaspor'a transfer olan 25 yaşındaki Hadziahmetovic, bu sezon 28 resmi maçta forma giyip 6 gol atıp, 4 de asist yaparken toplamda 10 gole direkt katkı yaptı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic'e kanca!

Amir Hadziahmetovic, Konyaspor formasıyla bugüne kadar 199 resmi maça çıkarken, bu periyotta 17 gol attı, 16 da asist yaptı.

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