BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Beşiktaş transferi bitirmek üzere! Devre arasında ilk imza...

Siyah-beyazlı takımın sol bek transferi için görüşmelere başladığı Gabriel Suazo'da imza an meselesi. Boşta olan Şilili savunmacı, bir süre önce siyah beyazlılara önerilmişti.
Siyah-beyazlı takımın sol bek transferi için görüşmelere başladığı Gabriel Suazo'da imza an meselesi. Boşta olan Şilili savunmacı, bir süre önce siyah beyazlılara önerilmişti.
Yönetim, bonservis bedeli olmaması nedeniyle Gabriel Suazo için Şenol Güneş'ten de onay alıp görüşmelere başlamıştı.
Gelen haberlere göre taraftaların büyük ölçüde anlaştığı, aradaki küçük pürüzlerin halledilmesi sonrası transferin resmiyet kazanacağı belirtildi.
Oyuncunun sözleşmenin süresinin 3 yıl olacağı belirtildi. Vesiyah beyazlı kulübün bugün başlayacak ara transfer dönemi için açıklayacağı ilk oyuncunun Gabriel Suazo olacağı ileri sürüldü.
25 yaşında ve 1.78 boyunda olan Suazo ile hangi şartlarda anlaşıldığı bilgisine ise henüz ulaşılamadı. Suazo son olarak Şili takımı Colo Colo'da forma giymişti.