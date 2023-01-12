Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Beşiktaş transferi bitirmek üzere! Devre arasında ilk imza...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Beşiktaş transferi bitirmek üzere! Devre arasında ilk imza...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, Gabriel Suazo ile anlaşmak üzere. Yönetim, bonservisi elinde bulunan oyuncu için teknik direktör Şenol Güneş'in onayını almıştı. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Beşiktaş transferi bitirmek üzere! Ara transferde ilk imza...

Siyah-beyazlı takımın sol bek transferi için görüşmelere başladığı Gabriel Suazo'da imza an meselesi. Boşta olan Şilili savunmacı, bir süre önce siyah beyazlılara önerilmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Beşiktaş transferi bitirmek üzere! Ara transferde ilk imza...

Yönetim, bonservis bedeli olmaması nedeniyle Gabriel Suazo için Şenol Güneş'ten de onay alıp görüşmelere başlamıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Beşiktaş transferi bitirmek üzere! Ara transferde ilk imza...

Gelen haberlere göre taraftaların büyük ölçüde anlaştığı, aradaki küçük pürüzlerin halledilmesi sonrası transferin resmiyet kazanacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Beşiktaş transferi bitirmek üzere! Ara transferde ilk imza...

Oyuncunun sözleşmenin süresinin 3 yıl olacağı belirtildi. Vesiyah beyazlı kulübün bugün başlayacak ara transfer dönemi için açıklayacağı ilk oyuncunun Gabriel Suazo olacağı ileri sürüldü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Beşiktaş transferi bitirmek üzere! Ara transferde ilk imza...

25 yaşında ve 1.78 boyunda olan Suazo ile hangi şartlarda anlaşıldığı bilgisine ise henüz ulaşılamadı. Suazo son olarak Şili takımı Colo Colo'da forma giymişti.

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