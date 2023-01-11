Kouyate için ret

Stoper takviyesi için adaylar arasında olduğu öne sürülen Boubacar Kouyate konusunda olumsuz haberler geldi. Bu iddiaya göre siyah beyazlıların 25 yaşındaki Malili savunmacı için Fransız ekibi Metz'e teklif yaptığı ancak ret yanıtı aldığı yazıldı. Oyuncunun peşinde AEK'nin de olması nedeniyle Metz'in Kouyate için fiyat artırmaya çalıştığı Fransız basınında yer aldı.
Stoper takviyesi için adaylar arasında olduğu öne sürülen Boubacar Kouyate konusunda olumsuz haberler geldi. Bu iddiaya göre siyah beyazlıların 25 yaşındaki Malili savunmacı için Fransız ekibi Metz'e teklif yaptığı ancak ret yanıtı aldığı yazıldı. Oyuncunun peşinde AEK'nin de olması nedeniyle Metz'in Kouyate için fiyat artırmaya çalıştığı Fransız basınında yer aldı.