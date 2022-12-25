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GAZİANTEP FK BEŞİKTAŞ MAÇI İZLE - CANLI 📺 | BJK maçı saat kaçta? Gaziantep FK - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı merakla bekleniyor. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kalyon Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Romain Saiss, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek. Kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, BJK maçı saat kaçta? Gaziantep FK - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 12:30 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 12:50
GAZİANTEP FK BEŞİKTAŞ MAÇI İZLE - CANLI 📺 | BJK maçı saat kaçta? Gaziantep FK - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Gaziantep FK - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. 15. hafta müsabakası Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı 25 Aralık Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Gaziantepspor: Günay, Kitsiou, Toşca, Ertuğrul, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Mustafa, Maxim, Sagal, Figueiredo

Beşiktaş: Mert, Talha, Welinton, Emrecan, Rosier, Josef, Gedson Umut, Redmond, Weghorst, Cenk

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 14. haftayı 16 puanla 10. sırada tamamladı. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Romain Saiss, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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