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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Onur ısrarı! O da gelmek istiyor

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam sürüyor. Siyah beyazlılar, Süper Lig takımlarından Kayserispor formasını terleten Onut Bulut'u gündemine almıştı. Beşiktaş milli futbolcu için ısrarını sürdürürken, Anadolu ekibinin transferdeki planı da gün yüzüne çıktı. İşte haberin ayrıntıları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Onur ısrarı! O da gelmek istiyor

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Onur ısrarı! O da gelmek istiyor

Teknik Direktör Şenol Güneş, yönetimden sağ bek takviyesi istemişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Onur ısrarı! O da gelmek istiyor

Siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasında Kayserispor'un 28 yaşındaki sağ beki Onur Bulut var.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Onur ısrarı! O da gelmek istiyor

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kayserisporlu oyuncu, Beşiktaş'a gelmek istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Onur ısrarı! O da gelmek istiyor

İç Anadolu ekibinin seçilen yeni yönetiminin kontrat konusunda ikna etmeye çalıştığı tecrübeli sağ bek, kendisiyle ilgilenen Beşiktaş'tan haber bekliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Onur ısrarı! O da gelmek istiyor

Ancak Ocak ayında makul bir rakama sonuçlanması beklenen transfer, Kayserispor'un tavrı nedeniyle zora girdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Onur ısrarı! O da gelmek istiyor

Kayserispor, oyuncuyu bedelsiz bırakmak istemiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Onur ısrarı! O da gelmek istiyor

Bu nedenle Anadolu ekibi, oyuncuya yeni sözleşme yapıp fiyat yükseltmek istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Onur ısrarı! O da gelmek istiyor

Siyah-beyazlılar ise Onur'un Beşiktaş'a gelmek istemesini kullanarak, ocak döneminde işi bitirmenin peşinde.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Onur ısrarı! O da gelmek istiyor

1.79 boyundaki oyuncu, bu sezon Kayserispor'da 14 maça çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Onur ısrarı! O da gelmek istiyor

Başarılı oyuncu 2 gol attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Onur ısrarı! O da gelmek istiyor

Ayrıca 2 asistlik performans sergiledi.

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