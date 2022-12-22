Haberler Beşiktaş Messi beni iyi tanır

Messi beni iyi tanır

Weghorst: Benim için Messi de aynı, Burak da. Ona saygı duyuyorum ama sanırım benim adamı biliyor, bu da iyi!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Messi beni iyi tanır
Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü kupa maçının ardından önemli açıklamada bulundu. Weghorst, "2-0 geriye düşünce taktiksel değişiklik gerekliydi. Bir risk almak gerekiyordu. Gol için daha fazlasını yapmak gerekiyordu. Doğru tempoyla herkes yapınca ne kadar iyi olduğunu gördük. Yapabildiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı. Weghorst, Dünya Kupası'nda Messi ile yaşadıkları diyalog için şu yorumu yaptı: "Benim için herkes aynıdır, Messi ya da Burak. Ben hep savaşırım o maçta da bunu yaptım. Maç içinde Messi ile bazı anlar yaşadık. O bu anlara şaşırdı. Maçtan sonra bu konu hakkında konuşacaktım. Kendisine futbolcu olarak saygı duyuyorum, en iyilerden biri. Maçtan sonra bu saygıyı gös termek istedim. O buna açık değildi. Artık benim adımı biliyor, bu da pozitif bir şeydir."
DİĞER
Son dakika haberi: Kylian Mbappe'den Lionel Messi ve arkadaşlarına hakaret! O sözler gündeme bomba gibi düştü...
Ortalık fena karıştı! Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'nun nafaka tartışmasına Didem Uzel de dahil oldu
Beşiktaş'ta Onur ısrarı! O da gelmek istiyor
Kupada sahne Cimbom'un! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Weghorst'un menajerinden flaş açıklama!
Beşiktaş'ta Onur ısrarı! O da gelmek istiyor
Yeni asgari ücret bugün saat kaçta belli olacak?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Kırıkkale TOKİ kura çekilişi canlı izle
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fatih Terim efsaneler arasına girdi! Fatih Terim efsaneler arasına girdi! 01:38
Fatih Terim efsaneler arasına girdi! Fatih Terim efsaneler arasına girdi! 01:27
Muhabirden özür diledi Muhabirden özür diledi 01:12
Al Nassr iddiası Al Nassr iddiası 01:00
Kupa Kartalı Kupa Kartalı 00:56
Güneş: Hatalı tercih olabilir Güneş: Hatalı tercih olabilir 00:55
Daha Eski
N’koudou: Beşiktaş kaybedemez! N’koudou: Beşiktaş kaybedemez! 00:54
Millilere plaket verildi Millilere plaket verildi 00:53
Tosun Paşa coştu Tosun Paşa coştu 00:52
5 dakikada Beşiktaş 5 dakikada Beşiktaş 00:52
Messi beni iyi tanır Messi beni iyi tanır 00:51
Samsunspor’da flaş ayrılık! Samsunspor’da flaş ayrılık! 00:50