Messi beni iyi tanır

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü kupa maçının ardından önemli açıklamada bulundu. Weghorst, "2-0 geriye düşünce taktiksel değişiklik gerekliydi. Bir risk almak gerekiyordu. Gol için daha fazlasını yapmak gerekiyordu. Doğru tempoyla herkes yapınca ne kadar iyi olduğunu gördük. Yapabildiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı. Weghorst, Dünya Kupası'nda Messi ile yaşadıkları diyalog için şu yorumu yaptı: "Benim için herkes aynıdır, Messi ya da Burak. Ben hep savaşırım o maçta da bunu yaptım. Maç içinde Messi ile bazı anlar yaşadık. O bu anlara şaşırdı. Maçtan sonra bu konu hakkında konuşacaktım. Kendisine futbolcu olarak saygı duyuyorum, en iyilerden biri. Maçtan sonra bu saygıyı gös termek istedim. O buna açık değildi. Artık benim adımı biliyor, bu da pozitif bir şeydir."