Favori biziz!

Sakat olmasına rağmen Antalya kampına götürülen ve tedavisine burada devam edilen Rachid Ghezzal açıklamalarda bulundu. Cezayirli futbolcu, güzel bir sezon geçtiğinin altını çizerek "Çekişmeli bir sezon oluyor. Tabii ki bu ligin kalitesi açısından çok önemli. Biz de iddiamızı göstermeye devam edeceğiz. Zaman zaman şanssızlık yaşadık ancak şampiyonluk için en büyük aday yine Beşiktaş" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı yıldız, tedavisinin iyiye gittiğini de bildirerek sahaya çıkmayı iple çektiğini sözlerine ekledi. Tecrübeli futbolcu, taraftarlara da mesaj gönderip "Onları çok özledim. Desteklerini esirgemedikleri için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.