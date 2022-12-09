Dünya ‘KATAR’ para!

Beşiktaş, Katar'daki Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncuları sayesinde bugüne kadar 600 bin dolar kazanmayı hak etti. Kulüplere, futbolcu başına günlük 10 bin dolar ödeniyor. FIFA kulüplere ödenen ücretlerin bir futbolcunun son 2 sezonda forma giydiği kulüplere bölüneceğini açıklamıştı. Buna göre FIFA'dan alınacak parada zirveyi Beşiktaş kimseye bırakmadı. G.Saray'ın aksine kadrosunda bulunan 4 oyuncuyu Dünya Kupası'na yollayan Kartal, eski oyuncuları Vida, Larin ve Batshuayi'den de pay alacak.

G.SARAY 2, F.BAHÇE 3. SIRADA

Kara Kartal'ın bir başka avantajı da Hırvatistan, Hollanda ve Fas'ın gruplarından çıkması oldu. Beşiktaş şu ana kadar kasasına 600 bin doları kasasına koydu. Kaptan Saiss'li Fas ile Weghorst'un Hollanda'sı eğer yarı finale çıkarsa bu rakam daha da artacak. Kupada G.Saray 427 bin, F.Bahçe 219 bin, Kayseri 200 bin, Trabzonspor 175 bin, Alanya 150 bin, Hatay 120 bin, Antalya 70 bin, Konyaspor da 39 bin dolar kazandı.

KAMPA KATILDILAR

Dünya Kupası'nda mücadele eden Atiba ve N'Koudou dün takıma katıldı. Atiba ve N'Koudou, Kanada ile Kamerun'un elenmesi sonrasında Beşiktaş teknik ekibinden aldıkları özel izinlerle tatile çıkmıştı. Oyuncular dün Antalya kampına dahil oldu.