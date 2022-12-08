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Beşiktaş Charleroi maçı CANLI

FIFA 2022 Dünya Kupası'na verilen arayı Süper Lig devleri en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Bu süreçte Beşiktaş hazırlık karşılaşmasında Belçika'nın Charleroi ekibi ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 19:30
Beşiktaş Charleroi maçı CANLI

FIFA 2022 Dünya Kupası'na verilen arada Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar hazırlık karşılaşmasında Belçika ekibi Charleroi ile kozlarını paylaşıyor.

Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - CHARLEROI MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Welinton, Tayyip, Emrecan, Tayfur, Necip, Gedson, Masuaku, Redmond, Delle, Muleka

Charleroi: Pierre Patron, Bessile, Andreou, Wasinski, Morioka, Tchatchoua, Descotte, Heymans, Marcq, Mbenza, Benbouali

BEŞİKTAŞ - CHARLEROI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Charleroi maçı saat TSİ 19.00'da, S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.

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