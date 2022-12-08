Beşiktaş Charleroi maçı CANLI

FIFA 2022 Dünya Kupası'na verilen arada Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar hazırlık karşılaşmasında Belçika ekibi Charleroi ile kozlarını paylaşıyor.
Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - CHARLEROI MAÇI İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Welinton, Tayyip, Emrecan, Tayfur, Necip, Gedson, Masuaku, Redmond, Delle, Muleka
Charleroi: Pierre Patron, Bessile, Andreou, Wasinski, Morioka, Tchatchoua, Descotte, Heymans, Marcq, Mbenza, Benbouali
BEŞİKTAŞ - CHARLEROI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Charleroi maçı saat TSİ 19.00'da, S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.