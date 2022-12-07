Arda Güler ile ilgili şaşırtan gerçek! Beşiktaş...

EMİRHAN İLKHAN SÖZLERİ

Teknik direktör Önder Karaveli, sezon başında Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan'ın gidişi ile ilgili olarak şu yorumu yaptı: "U-19 takımında beraber çalıştığınız bir oyuncuyla beraber A takımda olmak, ona o şansı verebilmek benim adıma çok kıymetliydi. Bir hazırlık maçında Sergen hoca şans vermişti. Ancak ilk resmi maç, Katar'daki Süper Kupa maçıydı. O maçtan yaklaşık 1 ay önce U-19 Ligi'nde beraber oynadığınız bir çocuğun, Beşiktaş A takımında sizinle beraber sahada olması manevi açıdan çok güzel şeyler. Emirhan sürecinde çok eleştirildim. Önce oynatan olarak göklere çıkarıldım. Sonra da süre vermeyen olarak yerin dibine sokuldum. Çok net söyleyeyim, Emirhan başlangıç sürecinde bir yükseliş yaşadı ama sonrasında saha içi ve saha dışında yaşadıklarıyla bir düşüşü var. Düşüş sırasında da bazen oyuncuyu sahada tutmamak, oyuncuya daha iyi geliyor. Çünkü çok bocalamaya başlamıştı. İnsanlar sadece maçı görüyor, ama biz antrenmanı ve oyuncunun oynamaya hazır olmadığını da görüyoruz. Emirhan Delibaş, Berkay, Demir Ege Tıknaz ki kendisi çok beğendiğim bir oyuncudur. Çapraz bağlarından bir sakatlık geçirdi. Şimdi dönüş antrenmanlarına çıkıyor. İlerleyen günlerde o da Beşiktaş A takımının aday oyuncularındandır. Hatta gönlümden geçen, Beşiktaş A Takım kaptanlığı bile yapabilecek bir oyuncu. Bu çocuklara o şansları vermek güzeldi. Arkada bu kaynak hep var. Mesele, bu kaynağı doğru kullanmak.