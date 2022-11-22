Majid Hosseini'yi bitirin!

Beşiktaş, stoper transferinde listesine yeni bir isim daha ekledi. Teknik direktör Şenol Güneş'in, yönetimden Kayserispor'un Dünya Kupası'nda forma giyen İranlı savunma oyuncusu Majid Hosseini'nin alınmasını talep ettiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın dün oynanan İngiltere-İran maçında da 90 dakika forma giyen Hosseini için, "İranlı oyuncu hem sağ hem de sol stoper oynayabiliyor. 26 yaşında olması da ayrıca bir avantaj. Hem tecrübeli hem de uzun dönem görev yapabilecektir. 1.87 boyunda olduğu için hava toplarındaki hakimiyeti de gayet iyi. Savunmamızı güçlendireceğine eminim" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş,stoper transferinde listesine yeni bir isim daha ekledi. Teknik direktör Şenol Güneş'in, yönetimden Kayserispor'un Dünya Kupası'nda forma giyen İranlı savunma oyuncusu Majid Hosseini'nin alınmasını talep ettiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın dün oynanan İngiltere-İran maçında da 90 dakika forma giyen Hosseini için, "İranlı oyuncu hem sağ hem de sol stoper oynayabiliyor. 26 yaşında olması da ayrıca bir avantaj. Hem tecrübeli hem de uzun dönem görev yapabilecektir. 1.87 boyunda olduğu için hava toplarındaki hakimiyeti de gayet iyi. Savunmamızı güçlendireceğine eminim" ifadelerini kullandı.