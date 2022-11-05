Josef’in şansı tutuyor

Galatasaray'a karşı 11 maçta görev yapan Josef de Souza, bugün de sahadaki yerini alacak. Sarı-kırmızılı ekip karşısında 2 kez gol sevinci yaşayan ve 1 asist yapan Brezilyalı orta saha, bu karşılaşmayı da boş geçmek istemiyor. Josef'in, F.Bahçe ve Beşiktaş formalarıyla skora etki ettiği maçlarda oynadığı takımlar galibiyete uzanmıştı. 33 yaşındaki başarılı oyuncu, 4 kez kazanırken; 3 defa kaybetti. 3 maç da berabere bitti.
Galatasaray'a karşı 11 maçta görev yapan Josef de Souza, bugün de sahadaki yerini alacak. Sarı-kırmızılı ekip karşısında 2 kez gol sevinci yaşayan ve 1 asist yapan Brezilyalı orta saha, bu karşılaşmayı da boş geçmek istemiyor. Josef'in, F.Bahçe ve Beşiktaş formalarıyla skora etki ettiği maçlarda oynadığı takımlar galibiyete uzanmıştı. 33 yaşındaki başarılı oyuncu, 4 kez kazanırken; 3 defa kaybetti. 3 maç da berabere bitti.