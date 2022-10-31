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Beşiktaş Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, 5 Kasım Cumartesi günü Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Siyah-beyazlılar derbi hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 15:32 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 15:40
Beşiktaş Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 13'üncü haftasında 5 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda jenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncular ise ısınma çalışması yaparak başladıkları antrenmanı; pas, taktik çalışması, dar alanda oynanan maç ve şut çalışmasıyla tamamladı.

Öte yandan sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, antrenmanda yer almadı.

Bu arada Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, antrenman öncesi bir araya geldikleri basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 2 Kasım Çarşamba günü saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

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