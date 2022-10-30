Beşiktaş - Ümraniyespor | CANLI

Süper Lig'in 12. haftasında heyecan devam ediyor. Hatayspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran ve koltuğu Şenol Güneş'e teslim eden Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor'u konuk ediyor.

Kartal'da ilk hedef Şenol Güneş'in ilk maçından 3 puanla ayrılmak. Ümraniyespor ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkarmanın peşinde.

Beşiktaş Ümraniyespor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Gedson, Cenk Tosun, Weghorst.

Ümraniyespor: Anıl, Popov, Allyson, Mustafa, Onur Atasayar, Sackey, Avounou, Serkan, Geralde, Del Valle, Umut Nayir

BEŞİKTAŞ ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Ümraniyespor maçı 30 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başladı ve Bein Sports 1'den naklen yayınlanıyor.