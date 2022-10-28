Neden Şenol Güneş? İşte seçilmesinin nedenleri

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta Şenol Güneş için geri sayıma geçildi.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta Şenol Güneş için geri sayıma geçildi.
Yönetimin, siyah-beyazlı ekibin başına neden Şenol Güneş'i getirmeyi planladığı belli oldu.
İşte Milliyet'in haberine göre madde madde 'Neden Şenol Güneş?' sorusunun yanıtı...
EN TECRÜBELİ İSİMLERDEN
1 Haziran'da 70 yaşına giren Şenol Güneş, Süper Lig'in en tecrübeli ve başarılı teknik adamlarından biri durumunda.
CAMİAYI İYİ BİLİYOR
Şenol Güneş; Beşiktaş'ı camiayı, ligi ve ülke futbolunu çok iyi biliyor olması sebebiyle tercih sebeplerinden biri oldu.
ÇEBİ İLE İYİ İLİŞKİLER
Güneş, Başkan Ahmet Nur Çebi ile de daha önce çalıştı. Çebi ile Güneş arasında iyi ilişkiler bulunuyor.
ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI
Siyah-beyazlı takımda iz bırakan Şenol Güneş, Beşiktaş'ı üst üste iki yıl şampiyon yaptı.
Güneş, 2015-16 sezonunda 79 puanla ilk şampiyonluğunu, 2016-17'de de 77 puanla ikinci şampiyonluğu tattı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLKİ YAŞATTI
Şenol Güneş, Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde 14 puan toplayarak Türk takımları adına bir ilke imza attı.
Gruptan namağlup lider ilk çıkan Türk ekibi unvanını da Güneş'in teknik direktörlüğünde alan Beşiktaş, attığı 11 golle de gol rekorunu da eline geçirdi.
OYUNCULARA DOKUNDU
Deneyimli teknik adam, birçok futbolcunun performansının yükselmesine yardımcı oldu.
Cenk Tosun, Güneş döneminde 22 milyon euro bedelle İngiliz ekibi Everton'a transfer olmuştu.