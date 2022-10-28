Haberler Beşiktaş Neden Şenol Güneş? İşte seçilmesinin nedenleri

Neden Şenol Güneş? İşte seçilmesinin nedenleri

Süper Lig'in 11. haftasında alınan Hatayspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta, koltuğa Şenol Güneş getirildi. Peki Güneş'in seçilme sebebi neydi? İşte madde madde yanıtı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 16:18 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 16:22
Neden Şenol Güneş? İşte seçilmesinin nedenleri

EN TECRÜBELİ İSİMLERDEN

1 Haziran'da 70 yaşına giren Şenol Güneş, Süper Lig'in en tecrübeli ve başarılı teknik adamlarından biri durumunda.

Neden Şenol Güneş? İşte seçilmesinin nedenleri

CAMİAYI İYİ BİLİYOR

Şenol Güneş; Beşiktaş'ı camiayı, ligi ve ülke futbolunu çok iyi biliyor olması sebebiyle tercih sebeplerinden biri oldu.

Neden Şenol Güneş? İşte seçilmesinin nedenleri

ÇEBİ İLE İYİ İLİŞKİLER

Güneş, Başkan Ahmet Nur Çebi ile de daha önce çalıştı. Çebi ile Güneş arasında iyi ilişkiler bulunuyor.

Neden Şenol Güneş? İşte seçilmesinin nedenleri

ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

Siyah-beyazlı takımda iz bırakan Şenol Güneş, Beşiktaş'ı üst üste iki yıl şampiyon yaptı.

Neden Şenol Güneş? İşte seçilmesinin nedenleri

Güneş, 2015-16 sezonunda 79 puanla ilk şampiyonluğunu, 2016-17'de de 77 puanla ikinci şampiyonluğu tattı.

Neden Şenol Güneş? İşte seçilmesinin nedenleri

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLKİ YAŞATTI

Şenol Güneş, Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde 14 puan toplayarak Türk takımları adına bir ilke imza attı.

Neden Şenol Güneş? İşte seçilmesinin nedenleri

Gruptan namağlup lider ilk çıkan Türk ekibi unvanını da Güneş'in teknik direktörlüğünde alan Beşiktaş, attığı 11 golle de gol rekorunu da eline geçirdi.

Neden Şenol Güneş? İşte seçilmesinin nedenleri

OYUNCULARA DOKUNDU

Deneyimli teknik adam, birçok futbolcunun performansının yükselmesine yardımcı oldu.

Neden Şenol Güneş? İşte seçilmesinin nedenleri

Cenk Tosun, Güneş döneminde 22 milyon euro bedelle İngiliz ekibi Everton'a transfer olmuştu.

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