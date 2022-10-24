Hatayspor - Beşiktaş maçı sonrası Valerien Ismael'den oyuncularına sitem!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda konuk olduğu Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Oyuncularına sitemde bulunan Fransız çalıştırıcı, "Bazı futbolcularımızın Beşiktaş'ta oynadığının farkına varması gerekiyor." dedi.



İşte o sözler...

Valerien Ismael: Kabul edilemez bir performans ve mağlubiyet. İkinci yarıdaki oyunu kabullenemiyorum. Sorumluluğu kabul ediyorum ancak bazı futbolcularımızın Beşiktaş'ta oynadığının farkına varması gerekiyor. İkinci yarıda elimizden geleni yapmadığımızı hissediyorum.

Durumu analiz edeceğiz ve düşüneceğiz. Şok edici bir mağlubiyet oldu, buraya kazanmak için gelmiştik. Mantalitemiz genel itibarıyla benim hiç istediğim gibi değildi. Oyuncu tarafından, Beşiktaş'ta oynamanın ne anlama geldiğini daha iyi anlamamız gerekiyor.

Şu anda bir sonraki maçtan ziyade önce bu maçı oturup izleyeceğiz. Bu maçı analiz edeceğiz.