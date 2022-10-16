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Talha’nın partneri Montero

Siyah-beyazlılarda stoper mevkiinde forma giyecek isim belli oldu. Giresun maçında Saiis ile birlikte Emrecan'ın da sakatlanması nedeniyle bu bölgede yaşanan sıkıntı, uzun süredir şans bulamayan Montero ile çözülecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 06:50
Talha’nın partneri Montero
Siyah-beyazlılarda stoper mevkiinde forma giyecek isim belli oldu. Giresun maçında Saiis ile birlikte Emrecan'ın da sakatlanması nedeniyle bu bölgede yaşanan sıkıntı, uzun süredir şans bulamayan Montero ile çözülecek. Teknik direktör Valerien İsmael'in iki stoperin yokluğunda Tayyip Talha Sanuç'un yanında elindeki tek sol stoper olan Montero'yu oynatacağı ifade edildi.
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