Haberler Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz telefon! Ricardo Quaresma...

Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz telefon! Ricardo Quaresma...

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi nefesler tutuldu. Her iki camia da, mücadeleye mutlak galibiyetle çıkacak. Öte yandan Beşiktaş cephesinde maç öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Ricardo Quaresma, eski takım arkadaşı Necip Uysal'ı aradı ve Fenerbahçe maçına dair konuştu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 12:18
Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz telefon! Ricardo Quaresma...

2 farklı dönemde formasını giydiği Beşiktaş'ta unutulmaz futbolcular arasına adına yazdıran Ricardo Quaresma, Fenerbahçe ile onanacak derbi maçı öncesi eski takım arkadaşı, kaptan Necip Uysal'ı arayarak başarı diledi.

Hürriyet'in haberine göre, Portekizli yıldızın "Tüm maçları izliyorum. Beşiktaş çok daha diri ve tempolu oynuyor. Fenerbahçe geniş kadroya sahip. Fakat sistemi doğru olan kazanır" dediği öğrenildi.

Beşiktaş formasıyla Türkiye Kupası maçları dahil Fenerbahçe'ye karşı 15 maçta görev yapan Q7 2017-18'de Vodafone Park'ta 3-1 kazanılan maçta attığı iki golle yıldızlaşmıştı.

Beşiktaş'ta mutlu son! Sözleşme... Devamını Oku BUNU DA OKU
Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi kavga çıktı! Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray asıl bombayı Ocak ayında patlatıyor! Ara transferde yıldız oyuncunun yerine geliyor…
İstanbul'da 6 ilçede 24 saat su kesintisi
Valilik açıkladı! Derbilerde...
Opsiyon kullanılacak! İşte kasaya girecek rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta?
Belçika'da hüsrana uğradı! Larin...
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
KPSS Ön Lisans kaç dakika sürecek?
TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi öncesi sürpriz telefon! Quaresma... Derbi öncesi sürpriz telefon! Quaresma... 12:18
Rekorların adamı Haaland ilk derbisini bekliyor! Rekorların adamı Haaland ilk derbisini bekliyor! 12:10
Selçuk İnan itiraf etti! " Terim ile Arda Güler..." Selçuk İnan itiraf etti! " Terim ile Arda Güler..." 12:01
Genç futbolcularından çok umutlu! Genç futbolcularından çok umutlu! 11:59
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 11:38
Belçika'da hüsrana uğradı! Larin... Belçika'da hüsrana uğradı! Larin... 11:31
Daha Eski
Beşiktaş'ta mutlu son! Sözleşme... Beşiktaş'ta mutlu son! Sözleşme... 11:04
Valilik açıkladı! Derbilerde... Valilik açıkladı! Derbilerde... 10:53
Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi kavga çıktı! Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi kavga çıktı! 10:39
Opsiyon kullanılacak! İşte kasaya girecek rakam Opsiyon kullanılacak! İşte kasaya girecek rakam 10:21
G.Saray'da forvette kim oynayacak? G.Saray'da forvette kim oynayacak? 10:17
İtalyan devinden Çağlar'a kanca! İtalyan devinden Çağlar'a kanca! 09:53