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İSTANBULSPOR BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ İZLE 📺 | İstanbulspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

İstanbulspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya gelecek. Kritik müsabakada Zorbay küçük düdük çalacak. İstanbulspor - Beşiktaş maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 21:21 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 21:50
İSTANBULSPOR BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ İZLE 📺 | İstanbulspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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İstanbulspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında arşatırılıyor. Peki, İstanbulspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Beşiktaş maçı 17 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

İstanbulspor: Jensen, Duhan, Mehmet Yeşil, Okan, Ali Yaşar, Muammer, Melih, Oğuzhan, Topallı, İbrahim Yılmaz, Emir

Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Saiss, Tayyip, Rosier, Josef, Salih, Gedson, Nkoudou, Muleka, Weghorst

MÜSABAKADA ZORBAY KÜÇÜK DÜDÜK ÇALACAK!

Karşılaşmada Hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Candaş Elbil üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Gamze Durmuş Pakkan olarak açıklandı.

JOSEF DE SOUZA DÖNÜYOR!

Ankaragücü deplasmanında yaşanan saha olaylarının ardından 1 maç ceza alan Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Josef De Souza, İstanbulspor maçında sahalara dönüyor.

VALERIEN ISMAEL YERİNE MURRAY!

Başakşehir maçında kırmızı kart gören Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael yerine İstanbulspor maçında kulübede Adam David Murray görev yapacak.

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