Beşiktaş - Başakşehir maçı CANLI İZLE | Süper Lig

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaşıyor. İki takım, Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor.
Zorlu karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Meler'in yardımcılıklarını, Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz yapıyor.
Lig'de henüz mağlubiyeti bulunmayan Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş maçtan galip ayrılarak serisini sürdürmek istiyor.
Emre Belözoğlu önderliğindeki Medipol Başakşehir ise alacağı galibiyetle namağlup şekilde Süper Lig'e devam etmenin peşinde.
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ
Beşiktaş: Emre, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Gedson, Salih, Muleka, N'Koudou, Weghorst
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut Tekdemir, Traore, Berkay Özcan, Mounir, Keny
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki mücadele saat 19.00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.