Uçan tekme attı serbest bırakıldı

Ankaragücü- Beşiktaş maçının ardından sahaya girip, Beşiktaşlı futbolculara uçan tekmeyle saldıran Berkay Ö. (20) serbest bırakıldı. Maç sonrası önce Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen, işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edilen Berkay Ö. (20), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ALKOLÜN ETKİSİYLE YAPTIM"

Öte yandan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanması gerektiğinden bahisle B.Ö'nün serbest bırakılmasına itirazda bulundu. Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunan Berkay Ö, mahkemedeki ifadesinde, "Yaptığım hareketten dolayı pişmanım, mantıklı hareket edemedim. Yenilgiye çok üzüldüm, alkolün etkisiyle sahaya girdim. Bakmakla yükümlü olduğum bir ailem var. Yaşanılanlardan dolayı çok pişmanım ve herkesten özür dilerim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.