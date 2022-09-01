Haberler Beşiktaş Weghorst: Bu nasıl atmosfer!

Weghorst: Bu nasıl atmosfer!

Beşiktaş'ın golcü ismi Wout Weghorst, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Sivasspor ile oynanan maçtan bir fotoğrafını paylaşan Wout Weghorst, "Bu nasıl bir ev, bu nasıl bir atmosfer... Muhteşem! Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bir sonraki maçta görüşmek üzere" ifadelerini kullandı. Golcü futbolcunun bu paylaşımı büyük beğeni aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Weghorst: Bu nasıl atmosfer!

Beşiktaş'ın golcü ismi Wout Weghorst, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Sivasspor ile oynanan maçtan bir fotoğrafını paylaşan Wout Weghorst, "Bu nasıl bir ev, bu nasıl bir atmosfer... Muhteşem! Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bir sonraki maçta görüşmek üzere" ifadelerini kullandı. Golcü futbolcunun bu paylaşımı büyük beğeni aldı.

TARAFTAR 1 NUMARA
Süper Lig'in 4. hafta maçlarındaki seyirci sayıları belli oldu. Oynanan 9 maçta toplam 109 bin 617 taraftarın statlara geldiği tespit edildi. Beşiktaş - Sivasspor maçı, en fazla seyirci çeken müsabaka oldu. Tam 34 bin 820 taraftar, Vodafone Park'ı doldurdu. Trabzon-G.Saray derbisini ise 34 bin 803 kişi takip etti. Beşiktaş, Trabzonspor'u 17 kişi farkla geçti.

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