MHK'den Yasin Kol kararı! Gözlemci raporları...

Alanyaspor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği müsabakada hakem kararları büyük tartışma yaratmıştı.
Alanyaspor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği müsabakada hakem kararları büyük tartışma yaratmıştı.
Müsabakanın hakemi Yasin Kol, verdiği kararlarla gündeme oturdu.
Siyah-beyazlılar resmi siteden yaptığı açıklamada, Kol'a yüklendi.
Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile konu hakkında görüştü.
Riva'da MHK'nin Ağustos ayı semineri gerçekleştirildi ve MHK Başkanvekili Murat Ilgaz, hakem Yasin Kol ile ilgili alınan kararı açıkladı.
İşte o sözler ve detaylar...
MHK Başkanvekili Murat Ilgaz yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz 2 haftada bazı minör hatalarla elbette karşılaştık.
Özellikle sarı kartların çok kolay çıktığını ve bu kolay çıkan sarı kartların da devamında sorunlar yarattığını tespit ettik.
Aynı zamanda hakemlere çok fazla taciz var." dedi.
Sarı kartlarla ilgili hakemleri uyardıklarını söyleyen Ilgaz, "Bir tane maçta ilk sarı kartın ucuz çıkması sebebiyle ikinci sarı karttan ihraç edilmesi tartışılır hale geldi.
Hakemlere her zaman sarı kartların ellerinde patlayabilecek bir bomba gibi olduğunu söyleriz." açıklamasını yaptı.
Hakemlere karşı oyuncuların farklı tutumalrının olduğunu söyleyen Ilgaz, "Aynı futbolcular, Avrupa'da daha değişik tutumdayken, Türkiye'de daha değişik tutumda oluyorlar. Biz bunu ilk 2 haftada tespit ettik.
Mobbing konusunda hakemlerin daha yaptırımı güçlü davranmasını istedik." ifadelerini kullandı.
"YASİN KOL BİR SÜRE DİNLENECEK"
Yasin Kol'un dinlendirileceğini söyleyen Murat Ilgaz, "Çok fazla sarı kart gösteriliyor, bu sabah hakemleri uyardık.
Yasin Kol'un gözlemci raporları tatmin edici değil! Bir süre dinlenecek ve sırası geldiğinde maç alacak." şeklinde konuştu.