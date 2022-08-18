Haberler Beşiktaş MHK'den Yasin Kol kararı! Gözlemci raporları...

MHK'den Yasin Kol kararı! Gözlemci raporları...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 2. haftasında oynanan ve 3-3 beraberlikle sonuçlanan Alanyaspor - Beşiktaş maçına hakem kararları damgasını vurdu. Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'un yönetimi, siyah-beyazlıların tepkisini çekti. Beşiktaş Kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Yasin Kol'a yüklendi. Başkan Ahmet Nur Çebi ise TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile konu hakkında görüştü. MHK'nin ağustos ayı seminerinde konuşan MHK Başkanvekili Murat Ilgaz, Yasin Kol ile ilgili alınan kararı açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 15:36
MHK'den Yasin Kol kararı! Gözlemci raporları...

Alanyaspor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği müsabakada hakem kararları büyük tartışma yaratmıştı.

MHK'den Yasin Kol kararı! Gözlemci raporları...

Müsabakanın hakemi Yasin Kol, verdiği kararlarla gündeme oturdu.

MHK'den Yasin Kol kararı! Gözlemci raporları...

Özellikle Beşiktaş cephesi, Yasin Kol'un yönetimine tepki gösterdi.

MHK'den Yasin Kol kararı! Gözlemci raporları...

Siyah-beyazlılar resmi siteden yaptığı açıklamada, Kol'a yüklendi.

MHK'den Yasin Kol kararı! Gözlemci raporları...

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile konu hakkında görüştü.

MHK'den Yasin Kol kararı! Gözlemci raporları...

Riva'da MHK'nin Ağustos ayı semineri gerçekleştirildi ve MHK Başkanvekili Murat Ilgaz, hakem Yasin Kol ile ilgili alınan kararı açıkladı.

İşte o sözler ve detaylar...

MHK'den Yasin Kol kararı! Gözlemci raporları...

MHK Başkanvekili Murat Ilgaz yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz 2 haftada bazı minör hatalarla elbette karşılaştık.

MHK'den Yasin Kol kararı! Gözlemci raporları...

Özellikle sarı kartların çok kolay çıktığını ve bu kolay çıkan sarı kartların da devamında sorunlar yarattığını tespit ettik.

MHK'den Yasin Kol kararı! Gözlemci raporları...

Aynı zamanda hakemlere çok fazla taciz var." dedi.

MHK'den Yasin Kol kararı! Gözlemci raporları...

Sarı kartlarla ilgili hakemleri uyardıklarını söyleyen Ilgaz, "Bir tane maçta ilk sarı kartın ucuz çıkması sebebiyle ikinci sarı karttan ihraç edilmesi tartışılır hale geldi.

MHK'den Yasin Kol kararı! Gözlemci raporları...

Hakemlere her zaman sarı kartların ellerinde patlayabilecek bir bomba gibi olduğunu söyleriz." açıklamasını yaptı.

MHK'den Yasin Kol kararı! Gözlemci raporları...

Hakemlere karşı oyuncuların farklı tutumalrının olduğunu söyleyen Ilgaz, "Aynı futbolcular, Avrupa'da daha değişik tutumdayken, Türkiye'de daha değişik tutumda oluyorlar. Biz bunu ilk 2 haftada tespit ettik.

MHK'den Yasin Kol kararı! Gözlemci raporları...

Mobbing konusunda hakemlerin daha yaptırımı güçlü davranmasını istedik." ifadelerini kullandı.

MHK'den Yasin Kol kararı! Gözlemci raporları...

"YASİN KOL BİR SÜRE DİNLENECEK"
Yasin Kol'un dinlendirileceğini söyleyen Murat Ilgaz, "Çok fazla sarı kart gösteriliyor, bu sabah hakemleri uyardık.

MHK'den Yasin Kol kararı! Gözlemci raporları...

Yasin Kol'un gözlemci raporları tatmin edici değil! Bir süre dinlenecek ve sırası geldiğinde maç alacak." şeklinde konuştu.

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