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Beşiktaş Natasha Shirazi transferini açıkladı

Beşiktaş, Kadın Futbol Takımı'na takviye yaptı. Siyah beyazlılar, Natasha Shirazi transferini resmen duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 14:17
Beşiktaş Natasha Shirazi transferini açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Kadın Futbol Takımı'na yaptığı yeni transferi duyurdu.

Siyah beyazlıların konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu;

"Beşiktaş Vodafone'a Hoş Geldin Natasha Shirazi

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımız, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında, son olarak Maccabi Hadera FC Takımında forma giyen Natasha Shirazi ile sözleşme imzaladı."

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