Beşiktaş Natasha Shirazi transferini açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Kadın Futbol Takımı'na yaptığı yeni transferi duyurdu.
Siyah beyazlıların konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu;
"Beşiktaş Vodafone'a Hoş Geldin Natasha Shirazi
Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımız, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında, son olarak Maccabi Hadera FC Takımında forma giyen Natasha Shirazi ile sözleşme imzaladı."
Beşiktaş Vodafone'a Hoş Geldin Natasha Shirazi— Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol (@BJKKadinFutbol) August 16, 2022
Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımız, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında, son olarak Maccabi Hadera FC Takımında forma giyen Natasha Shirazi ile sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/gjo4sVenhc