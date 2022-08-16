Beşiktaş Natasha Shirazi transferini açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Kadın Futbol Takımı'na yaptığı yeni transferi duyurdu.

Siyah beyazlıların konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu;

"Beşiktaş Vodafone'a Hoş Geldin Natasha Shirazi

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımız, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında, son olarak Maccabi Hadera FC Takımında forma giyen Natasha Shirazi ile sözleşme imzaladı."